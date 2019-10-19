Розовые акценты и open space: Кайли Дженнер показала офис Kylie Cosmetics

22-летняя миллиардерша провела официальную экскурсию по своему рабочему пространству

Кайли Дженнер показала офис Kylie Cosmetics Фото: YouTube

Кайли Дженнер, которая официально прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом, показала офис своего детища – Kylie Cosmetics. Знаменитость записала официальный тур по офису, чтобы показать, где и как работают ее подчиненные.

Смотрите видео, почему Кайли Дженнер судилась с Кайли Миноуг:

16-минутное видео появилось на канале Кайли Дженнер в YouTube.Офис бьюти-корпорации Kylie Cosmetics занимает достаточно много места. Здесь много розового, неон, мягкие кресла и, конечно, фото самой Кайли.

"Я просто обожаю эти розовые акценты! В офисе они повсюду", – говорит Дженнер.

В open space множество залов, переговорных, кухня, примерочные, фотостудия, игровая комната для дочери – Сторми, а также ванная комната для самой звезды. В холодильниках хранятся всевозможные напитки, включая дорогое шампанское. По офису также расставлены банки с розовыми драже с лицом Кайли Дженнер.

Смотрите, как выглядит офис Kylie Cosmetics:

Недавно мы рассказывали о ТОП-5 звезд, которые больше всех зарабатывают в Instagram.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.