Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Розовые халаты и шампанское: Ассоль отпраздновала девичник в Турции

Певица в кругу подруг отпраздновала важное событие в жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
Девичник Ассоль
Девичник Ассоль
Фото: instagram.com/assolmusic

Украинская певица Ассоль, у которой вскоре состоится свадьба, отпраздновала с подругами девичник в Турции. Яркое фото с вечеринки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Свадебное платье Ассоль не смогли доставить в Украину из-за веса. Подробности в видео:

В канун свадьбы с украинской артисткой произошел неприятный случай – авиакомпания потеряла ее подвенечное платье, но через три дня подвенечный наряд все же вернули в руки владельцы. Теперь со спокойной душой Ассоль решила отпраздновать девичник.

INSTAGRAM (@assolmusic)

"Эта фотография четко характеризует мои ощущения сейчас. Я так счастлива, хотя сама до сих пор не до конца осознаю что происходит вокруг. Думаю, каждая девушка, которая была невестой, была на моем месте, меня поймет. Но. Сейчас не об этом. Этот пост благодарности и бесконечной любви тем людям, без которых этот день никогда бы не стал таким невероятно-незабываемым!!! Я вас оооочень сильно люблю, вы лучшие! Спасибо!" – эмоционально написала Ассоль. 

INSTAGRAM (@assolmusic)

Отметим, что свадьба певицы состоится уже 19 сентября. Избранником Кати стал ее друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко.

Новости о том, что вскоре у Кати Гуменюк изменится семейное положение, появились в сети еще год назад. В мае 2018 года избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение, и поклонники незамедлительно узнали об этом из Instagram.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ксения Собчак о свадьбе: "Максим знал все с самого начала" "Счастлива как никогда": Анастасия Приходько обвенчалась Свадьба на миллион: во сколько Ксении Собчак обойдется элитный ресторан
свадьба шоу-бизнес певица Ассоль девичник
Реклама

Новости партнеров

Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога
Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога
Какая суточная норма кофе? Стоит ли волноваться кофеманам
Какая суточная норма кофе? Стоит ли волноваться кофеманам
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Как правильно чистить зубы: хитрости, которых вы могли не знать
Как правильно чистить зубы: хитрости, которых вы могли не знать

Популярные статьи

Вчера, 14:10Food

Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Оля Полякова откровенно рассказала о проблемах мужа

Вчера, 10:56Fun

11 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:14Техно

Android 10 доступен для смартфонов Xiaomi: список моделей

Вчера, 09:42Lifestyle

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

10 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

10 сентябряFun

"Есть река и два озера": украинские полярники нашли "затерянный мир" под Антарктидой

10 сентябряWellness

Почему дергается глаз: причины нервного тика

10 сентябряFun

На Тайване состоялась "самая трогательная свадьба в мире": фото и видео

10 сентябряFood

Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

9 сентябряШоу-бизнес

Креативно! В сети показали, как выглядит приглашение на свадьбу Ксении Собчак

9 сентябряШоу-бизнес

Умерла 16-летняя актриса "Облачного атласа": неожиданные причины смерти

9 сентябряFun

"Выходили вместе из уборной": пассажиров самолета "поймали на горячем"

9 сентябряШоу-бизнес

Андрей Данилко — о том, почему Сердючка не пошла в политику и о своей свадьбе

9 сентябряFun

14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке

9 сентябряТехно

Не Xiaomi: определен самый популярный смартфон 2019 года

Новости партнеров

Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Салат
Салат "Шамаханская царица"
5 мифов об уходе за зубами
5 мифов об уходе за зубами
Кофейное желе со сливками: взбодриться и порадовать суставы
Кофейное желе со сливками: взбодриться и порадовать суставы
Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом
Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом
Салат Десятка на зиму из баклажанов
Салат Десятка на зиму из баклажанов