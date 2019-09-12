Розовые халаты и шампанское: Ассоль отпраздновала девичник в Турции

Певица в кругу подруг отпраздновала важное событие в жизни

Девичник Ассоль Фото: instagram.com/assolmusic

Украинская певица Ассоль, у которой вскоре состоится свадьба, отпраздновала с подругами девичник в Турции. Яркое фото с вечеринки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Свадебное платье Ассоль не смогли доставить в Украину из-за веса. Подробности в видео:

В канун свадьбы с украинской артисткой произошел неприятный случай – авиакомпания потеряла ее подвенечное платье, но через три дня подвенечный наряд все же вернули в руки владельцы. Теперь со спокойной душой Ассоль решила отпраздновать девичник.

9 Сен 2019 в 2:13 PDT INSTAGRAM (@assolmusic)

"Эта фотография четко характеризует мои ощущения сейчас. Я так счастлива, хотя сама до сих пор не до конца осознаю что происходит вокруг. Думаю, каждая девушка, которая была невестой, была на моем месте, меня поймет. Но. Сейчас не об этом. Этот пост благодарности и бесконечной любви тем людям, без которых этот день никогда бы не стал таким невероятно-незабываемым!!! Я вас оооочень сильно люблю, вы лучшие! Спасибо!" – эмоционально написала Ассоль.

6 Сен 2019 в 5:10 PDT INSTAGRAM (@assolmusic)

Отметим, что свадьба певицы состоится уже 19 сентября. Избранником Кати стал ее друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко.

Новости о том, что вскоре у Кати Гуменюк изменится семейное положение, появились в сети еще год назад. В мае 2018 года избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение, и поклонники незамедлительно узнали об этом из Instagram.

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