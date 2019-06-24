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Рубашка на голое тело: Николь Кидман удивила провокационным снимком

Актриса недавно отметила свое 52-летие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00

Голливудская красотка Николь Кидман, которая на днях отпраздновала свое 52-летие, умеет удивлять своих поклонников. На этот раз актриса опубликовала в соцсети довольно откровенный и  соблазнительный снимок.

Фото является одним из снимков из фотосессии для журнала Vanity Fair. На нем Николь Кидман позирует с мокрыми волосами и в белой рубашке, чуть прикрыв обнаженную грудь.

"Люблю белую рубашку", – лаконично прокомментировала снимок актриса.

Николь Кидман
Николь Кидман
Фото: instagram.com/nicolekidman

Также звезда сериала "Большая маленькая ложь" дала откровенное интервью журналу Vanity Fair, в котором рассказала о частной жизни, материнстве и выборе профессии. Так, Кидман призналась, что старается воспитывать своих детей достаточно строго и не настаивает, чтобы они пытались повторить пример ее и мужа Кита Урбана.

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"У них нет телефона, и я не позволяю им заводить Instagram. Я пытаюсь сохранить какие-то границы. Старшая дочь уже проявляет интерес к тому, чтобы пойти по моим стопам и стать актрисой, но я не хочу заставлять детей идти в этом направлении", – рассказала Николь Кидман.

Напомним, Николь Кидман исполнит главную роль в новом сериале, основанном на романе Лианы Мориарти "Девять идеальных незнакомцев" ("Nine Perfect Strangers").

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Источник: Сегодня
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