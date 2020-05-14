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"Русалка моей жизни": KHAYAT удивил признанием, сложно ли работать с Тиной Кароль

Артист откровенно признался, сколько прошел неудачных кастингов

Марина Попович
Сегодня, 09:05

Молодой украинский певец KHAYAT (Андрей Хайат) стал гостем рубрики "Кофе с перцем" в программе "Зірковий шлях". Во время интервью артист признался, что своей популярностью обязан в первую очередь Тине Кароль, потому что она – первая, кто поверил в его талант. Также певец рассказал, сложно ли ему было работать с ней, так как поговаривают, что Тина Кароль – очень требовательный артист.

По словам KHAYAT, шоу "Голос страны-9", где он стал участником команды Тины Кароль, было первым талант-шоу, куда его взяли. До этого в жизни артиста были только неудачные кастинги. Продюсеры различных шоу говорили Андрею, что он – не формат.

"Мы в прекрасных отношениях с Тиной. И я буду всегда благодарен этому человеку за то, что она вложила в меня. Настолько, насколько она верила в меня, в меня, наверное, не верил никто. – В каком-то из интервью ты назвал Тину Кароль "русалкой своей жизни". – Она для меня, как некая потусторонняя женщина наверное. Если пообщаться с ней в жизни, вы поймете, что это человек, который ... вот есть такое, даже жутко от этого ощущения, что этот человек знает, о чем ты думаешь", – откровенно признался певец.

Певец KHAYAT
Певец KHAYAT
Фото: Instagram/ado.khayat

Он также честно ответил на вопрос, правда ли, что с Тиной Кароль работать не просто.

"Для меня был большой диссонанс между тем, что я слышал об артистах, и потом, когда я с ними знакомился. Потому что люди видят только 30% реальности. Мои коллеги по цеху потом говорили, что, блин, Тина, с ней трудно работать, она очень требовательная. И я немного боялся этой неизвестности. Но потом случилось так, что этот мой страх был бесполезным", – рассказал KHAYAT.

Напомним, ранее KHAYAT поделился списком любимых сериалов.

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