Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Руслан Квинта, Kadnay и другие: TAYANNA призналась, с кем выступит на своем сольном концерте

Артистка также анонсировала выход новой песни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak
TAYANNA
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

9 марта певица TAYANNA представит новую  концертную программу "Фантастична жiнка". В сет-лист концерта войдут ранее неизданные треки из третьего студийного лонгплея певицы, а также песни из альбомов: "TAYANNA. Портреты", "Тримай мене", синглы и кавер-версии легендарных украинских хитов. 

Специальными гостями большого сольного концерта певицы станут: Alekseev, Kadnay, Laud, группа Luiku, Марта Адамчук, Вера Кекелия, Руслан Квинта и Миша Марвин.  

TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak/

"Наконец-то пришло время и я могу сообщить вам имена всех артистов, которые выйдут со мной на сцену 9 марта: Alekseev, Kadnay, Laud, группа Luiku, Марта Адамчук, Vera Kekelia, Руслан Квинта (который, к слову, является музыкальным продюсером Нацотбора на "Евровидение" – ред.) и Миша Марвин. Нам будет чем вас удивить!", – прокомментировала на своих страничках в социальных сетях TAYANNA.

Артистка также заявила, что вскоре выйдет ее новая песня "Очi", которая должна была прозвучать в Нацотборе на "Евровидение 2019". К слову, TAYANNA недавно отказалась от участия в Нацотборе в день жеребьевки участников. После этого Руслан Квинта прокомментировал решение певицы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Взяли Свету Лободу": TAYANNA рассказала о кастинге в известную группу TAYANNA рассказала о своем участии в нацотборе "Евровидения 2019" TAYANNA будет присылать поклонникам личные письма, написанные от руки
Tayanna
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма

Популярные статьи

Вчера, 12:39Wellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Вчера, 11:51Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Вчера, 07:35Стиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляFun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 февраляПсихология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

4 февраляАфиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

4 февраляПсихология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

4 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов весьма непростой день, а Весам не стоит отказываться от предложений

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

3 февраляШоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

3 февраляШоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

3 февраляШоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

3 февраляШоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

3 февраляШоу-бизнес

Собчак впервые прокомментировала скандал с мужем: Максим навсегда останется родным человеком

Новости партнеров

Известный российский певец отказался выступать в Крыму
Известный российский певец отказался выступать в Крыму
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Хитрости запекания в рукаве
Хитрости запекания в рукаве
Ошибки в прихожей, которые нельзя пропускать
Ошибки в прихожей, которые нельзя пропускать
Ани Лорак встретила Рождество в компании российского певца (фото)
Ани Лорак встретила Рождество в компании российского певца (фото)
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне