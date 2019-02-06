Руслан Квинта, Kadnay и другие: TAYANNA призналась, с кем выступит на своем сольном концерте

Артистка также анонсировала выход новой песни

TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

9 марта певица TAYANNA представит новую концертную программу "Фантастична жiнка". В сет-лист концерта войдут ранее неизданные треки из третьего студийного лонгплея певицы, а также песни из альбомов: "TAYANNA. Портреты", "Тримай мене", синглы и кавер-версии легендарных украинских хитов.

Специальными гостями большого сольного концерта певицы станут: Alekseev, Kadnay, Laud, группа Luiku, Марта Адамчук, Вера Кекелия, Руслан Квинта и Миша Марвин.

TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak/

"Наконец-то пришло время и я могу сообщить вам имена всех артистов, которые выйдут со мной на сцену 9 марта: Alekseev, Kadnay, Laud, группа Luiku, Марта Адамчук, Vera Kekelia, Руслан Квинта (который, к слову, является музыкальным продюсером Нацотбора на "Евровидение" – ред.) и Миша Марвин. Нам будет чем вас удивить!", – прокомментировала на своих страничках в социальных сетях TAYANNA.

Артистка также заявила, что вскоре выйдет ее новая песня "Очi", которая должна была прозвучать в Нацотборе на "Евровидение 2019". К слову, TAYANNA недавно отказалась от участия в Нацотборе в день жеребьевки участников. После этого Руслан Квинта прокомментировал решение певицы.

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