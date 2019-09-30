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Руслан Квинта о внучке Софии Ротару: "У меня на руке остался след от ее укуса"

Руслан Квинта написал песню внучке Софии Ротару

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:46
Внучка Софии Ротару - София Евдокименко
Внучка Софии Ротару - София Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Композитор и саундпродюсер Руслан Квинта, известный своей творческой коллаборацией с культовой певицей Софией Ротару, стал автором новой песни ее внучки – Софии Евдокименко с псевдонимом Sofia Eve. Песня Lonely Walkers, которую уже успели оценить фанаты, – это третий англоязычный сингл Софии в рамках сольной карьеры.

Слушать песню Lonely Walkers Софии Евдокименко:


Композитор поделился своими воспоминаниями о знакомстве с Софией и признался, что давно хотел задействовать молодую певицу в своем творчестве.

"Я знаю Софию с ее раннего возраста. Когда работал в студии Софии Михайловны, юная Софья была частым гостем у нас. Ко мне она питала особенные эмоции. У меня на руке даже остался след от её укуса – таким крепким было ее приветствие (смеется). Мертвая хватка была у ребёнка. Сейчас она совсем другой человек – целеустремленный, невероятно красивый и талантливый! Хватка, кстати, осталась!, – рассказал Руслан Квинта. – У меня появилось желание услышать ее в своей музыке. Рад, что она согласилась, и я для себя открыл другую Софию!"

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В свою очередь, София рассказала, почему выбрала исполнять именно эту песню.

"Песня Lonely Walkersнастоящая, благодаря моим дорогим друзьям. До сих пор помню, как в первый раз услышала мелодию и была в полном восторге! Влюбилась в нее и надеюсь, что вы тоже!", – прокомментировала премьеру песни София.

Напомним, ранее мы писали, что София Евдокименко уехала учиться в США.

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