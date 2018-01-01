Руслан Квинта преобразил хит "Снов осколки" для Dj NANA

Dj NANA представила поклонникам новый трек и клип

Dj NANA. Фото: пресс-служба

Магия Индии, звуки ситара и священная мантра любви – харизматичная Dj NANA презентует авторский remix и видеоклип на популярный хит "Снов осколки" украинского исполнителя ALEKSEEV. Вслед за релизом дебютного имидж-сингла "Вибрации", Dj NANA представила поклонникам новый трек и клип. Артистка презентует свой первый авторский remix на песню "Снов осколки" певца ALEKSEEV, вдохнув в хит новую жизнь.

Над модным звучанием ремикса совместно с Наной работал ее продюсер, избранник, а также автор, известного хита "Снов осколки" – Руслан Квинта. Впервые Руслан рассказал историю создания песни, открыв ранее неизвестные детали. Мало кто знает, что изначально хит, написанный знаменитым композитором Квинтой, предназначался для его любимой девушки – Dj NANA, а тогда, три года назад, солистке популярного вокального коллектива. Вернувшись из путешествия по Индии, вдохновившись культурой, религией страны, а также услышав красочную мелодию ситары, Руслан Квинта вылил накопленные эмоции в творчество.

"Появилась идея сделать приятный сюрприз для любимой девушки и преподнести ей подарок в виде этой композиции, которая наполнена магией Востока, песни – мантре о любви. Тогда NANA была солисткой популярной группы, и иметь в своем репертуаре авторский трек ей не разрешили, – рассказывает Руслан Квинта. – Позже, режиссер, и на тот момент, мой партнер по продюсированию ALEKSEEV Олег Боднарчук услышал демо-версию песни у меня на студии, она ему сразу понравилась и мы решили записать ее с Никитой. Так, судьба песни была определена, а для меня она осталась самым дорогим подарком близкому человеку".

После того, как песня-мантра о любви Руслана Квинты и Наны "Снов осколки" стала супер-хитом в репертуаре ALEKSEEV, она снова вернулась к Dj NANA, чтобы "задышать" по-новому.

"Песня "Снов осколки" – особенная для меня. Признание в любви, внутренний мир и душа любимого человека – поделилась артистка. – Мы работали над ремиксом несколько месяцев, и теперь я рада представить его!".

Напомним, ALEKSEEV, который представлял Беларусь на Евровидении, не попал в финал конкурса. Продюсер и режиссер Олег Боднарчук прокомментировал проигрыш артиста на "Евровидении".