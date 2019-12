Руслана открыла гала-шоу звезд Евровидения в Амстердаме: яркие фото и видео

Украинская певица зажгла на сцене в Нидерландах

Руслана Лыжичко Фото: Instagram.com

В воскресенье, 16 декабря, украинская певица Руслана Лыжичко открыла гала-шоу всех звезд песенного конкурса Евровидения Het Grote Songfestivalfeest, трансляция которого состоится в новогоднюю ночь.

Стали известны имена первых участников песенного конкурса Евровидение 2020:

Об этом артистка рассказала на своей странице в Facebook и опубликовала фото с выступления на сцене в Амстердаме.

"Нас буквально снесло волной аплодисментов из зала! Публика пела каждое слово Wild Dances, с которыми мы победили в 2004 году в Стамбуле! Второй куплет я традиционно запела на украинском! А начала выступление словами – I am Ruslana, and We are from Ukraine! (Я Руслана, и мы из Украины, – Ред.)", – поделилась эмоциями от атмосферы гала-шоу Руслана Лыжичко.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Кроме того, на сцену вышла еще одна звезда Евровидения – Верка Сердючка, которая зажгла перед публикой. Отметим, что фанаты песенного конкурса очень полюбили наших украинских артистов.

INSTAGRAM

Напомним, 65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Роттердаме 12, 14 и 16 мая 2020 года. В этом году финансовую поддержку победителю Национального отбора во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе Евровидение предоставляет UA:Суспільне мовлення.

Прием заявок от артистов и коллективов продлится до 25 декабря включительно.

Ранее мы также писали, что организаторы украинского Нацотбора ввели новое правило для участников конкурса.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.