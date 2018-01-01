Руслана представила экзотическое шоу WILD ENERGY в Лиссабоне

Специальным гостем концерта стал украинский скрипач с мировым именем – Василий Попадюк

Руслана в Лиссабоне. Фото: пресс-служба

Перед финалом Евровидения-2018 на самой большой площади в сердце Лиссабона, легендарной Praça do Comércio, собралась многотысячная аудитория фанов песенного конкурса, журналистов со всего мира, жителей и гостей Лиссабона, а также тысячи украинцев, которые приехали с разных уголков Португалии на шоу Русланы. Вместе зрители "переодели" главную площадь Евровидения в цвета флагов мира. Шоу Русланы WILD ENERGY было посвящено теме возобновляемой энергии. Певица презентовала свою глобальную инициативу и международный проект, посвященный чистой энергии.

Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба Руслана в Лиссабоне Фото: пресс-служба 1/21

В часовом живом выступлении Руслана показали неиссякаемую энергию и экзотику Украины в эстетике современного рок-шоу. Кроме гитарной секции на сцене были три барабанные установки, трембиты, цимбалы, экзотическая перкуссия. Специальным гостем концерта стал украинский скрипач с мировым именем – Василий Попадюк, который специально прилетел на шоу из Канады. Руслана вместе с музыкантами исполнила своих хиты, а также премьеру нового сингла, сама сыграла на барабанах, цимбалах, косе, трембите.

Напомним, победительницей Евровидения-2018 стала Нетта Барзилай из Израиля. Представитель Украины MELOVIN занял 17-е место.

Вся правда о MELOVIN – смотрите видео:







