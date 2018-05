Руслана призвала прийти на главную площадь Лиссабона перед финалом "Евровидения"

Специально для выступления в рамках "Евровидения-2018" певица готовит дуэт с известным украинским музыкантом

Руслана. Фото: пресс-служба

Руслана выступит с живым шоу WILD ENERGY на главной площади Лиссабона в день финала "Евровидения-2018".

Концерт Русланы состоится под открытым небом на сцене главной фан-зоны конкурса (Eurovision Village) на легендарной площади Праса-ду-Комерсио в сердце столицы Португалии. Жители Лиссабона, украинская община Португалии и фаны конкурса более чем из 40 стран мира станут свидетелями шоу Русланы в субботу 12 мая в 18:00 по местному времени, непосредственно перед началом трансляции финала "Евровидения". В своем шоу известная во всем мире украинка, первая победительница "Евровидения" от Украины, обратится к поклонникам конкурса с важным месседжем, который стал жизнеутверждающим для Украины и цивилизационно поворотным для всего человечества – призывом перехода на возобновляемые чистые источники энергии.

Руслана: "Євробачення має величезну аудиторію та вплив. Його місією може стати популяризація в світі прогресивних цінностей. Відновлювані джерела енергії – це чиста енергія стихій, енергія зцілення для планети і людства, енергія миру. Зараз, коли я не змагаюсь в конкурсі, а є його гостею, я закликаю через українців в Португалії і світі, через все прогресивне людство, через тих, хто любить музику та береже Землю, в усіх країнах світу перейти в нову еру – Еру Чистої Енергії".

Для Лиссабона Руслана приготовила современную программу с использованием экзотических инструментов, живого рок-шоу, собственным исследованиям и авторской интерпретацией древних ритуалов, уникальной вокальной и танцевальной манеры.

Руслана: "Моя творча інтерпретація ідеї Чистої Енергії – це відтворення прадавнього міфу метамузики. Таємниця зцілення завдяки прадавній енергетичній манері поєднання співу і танцю. Сьогодні, як перша переможиця від України 2004, я хочу звернутись до всіх людей, всіх українців і музичних пріхильників, хто збереться навколо пісенного конкурсу Евробачення біля екранів та в Лісабоні слідкувати за майбутнім переможцем 2018. Я закликаю музичний конкурс Євробачення стати джерелом Чистої Енергії! Для перемоги потрібна Чиста енергія! Своїм екзотичним шоу WILD ENERGY я закличу у Португалії переходити всіх на невичерпні джерела, на Чисту Енергію Renewable Energy, Енергію Миру, на головній площі Лісабону 12 травня перед фіналом Евробачення. Моя музика і шоу WILD ENERGY – трансформація чистої енергії стихій. Мій меседж "Енергія має бути доступною та необмеженою, Free Energy". Чиста Енергія – це Енергія Миру. За Солнце воювати не будуть. Енергія Землі, Сонця, Вітру, первісна енергія допоможе зберегти Планету. Ця енергія вільна від війн та політики, за яку не будуть воювати, яку не зможуть викрасти. Це Енергія, яка дається нам даром, невичерпна та безмежна. Закликаю нас переходити на Чисту Енергію, Renewable Energy. 100 percent Renewables is possible! Everywhere! Нехай про це знає кожен".

Специально для выступления в рамках Евровидения 2018 певица готовит дуэт с известным украинским музыкантом. Его имя будет объявлен 11 мая за один день до начала шоу.

Вчера в Лиссабоне состоялось официальное открытие "Евровидение-2018".