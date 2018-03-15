С Ассией Ахат произошла неприятная история на концерте

Сегодня, 09:01

 Во время украинских концертов Ахат сыграет на скрипке, которая входит в топ-5 самых дорогих инструментов в мире 

Ассия Ахат
Ассия Ахат

Известная скрипачка и певица Ассия Ахат 14 марта отправляется в тур по Украине, к которому готовилась несколько последних месяцев. Гастроли охватят шесть городов: Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Киев, а стартует тур с Запорожья. Скрипачка презентует программу из американского альбома "All-in". Проект имел большой успех на Западе, а композиция Тони Брекстон "Un-break my heart" в интерпретации скрипачки уже набрала в Интернете более 5 млн. просмотров.

Во время украинских концертов Ахат сыграет на скрипке, которая входит в топ-5 самых дорогих инструментов в мире и датирована 1741 годом. Раритет выставлялся на аукционе Christie’s. В музыкальных кругах его окрестили Моной Лизой среди скрипок. Шедевр застрахован на крупную сумму и будет доставлен на киевский концерт скрипачки 24 марта в сейфе под охраной. "Эта скрипка привезена специально для украинского шоу! Описать достоинства инструмента невозможно, приходите, чтобы услышать", – говорит Ахат.

К слову, недавно Ахат вернулась из США, где выступала в качестве приглашенной скрипачки на концертах 17-летнего музыкального вундеркинда – пианиста Итана Бортника, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса. На одном из выступлений с артисткой произошла неприятная история, которая едва не стоила ей жизни. "Перед выходом на сцену у меня вдруг резко заболела рука. Кисть онемела, образовалось красное пятно со следами зубов...Я еле держала смычок... Никто не знал, что делать", – вспоминает артистка.

Врач, который приехал на площадку, сделал предположение, что певица пострадала от укуса паука или змеи. А если учесть, что во Флориде обитает 46 видов змей, и они могут быть разносчиками различных заболеваний, опасения были вполне обоснованы. Но таблетки и мази сделали свое дело, все закончилось хорошо,  хотя гарантий положительного исхода медики не давали.

Напомним, в прошлом году Ассия Ахат презентовала в Лос-Анджелесе инструментальный альбом "All-in".
ахат, певица, ассия ахат, тур, скрипачка

Вы сейчас просматриваете новость "С Ассией Ахат произошла неприятная история на концерте". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Ассия Ахат. Фото: Instagram

Ассия Ахат призналась, что встретила Новый год в пустом ресторане

16 Января, 14:30

Артистка отметила, что засиживаться в заведениях до рассвета на Новый год в США не принято

Шоу-бизнес

Ассия Ахат. Фото: пресс-служба

Ассия Ахат раскрыла семейную тайну

20 Декабря 2017, 12:00

Украинская скрипачка рассказала, что хотела родить девочку
Загрузка...

Шоу-бизнес

Юрий Никитин отпраздновал юбилей со звездными друзьями

15 Декабря 2017, 12:19

Именинник вместе с супругой Ольгой Горбачевой весь вечер принимали поздравления от родственников и друзей

Шоу-бизнес

Сын Ассии Ахат устроил ей сюрприз

28 Ноября 2017, 09:05

В новый альбом Ассии Ахат "All-in" вошло 13 мировых хитов
Загрузка...