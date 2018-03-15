С Ассией Ахат произошла неприятная история на концерте

Во время украинских концертов Ахат сыграет на скрипке, которая входит в топ-5 самых дорогих инструментов в мире

Известная скрипачка и певица Ассия Ахат 14 марта отправляется в тур по Украине, к которому готовилась несколько последних месяцев. Гастроли охватят шесть городов: Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Киев, а стартует тур с Запорожья. Скрипачка презентует программу из американского альбома "All-in". Проект имел большой успех на Западе, а композиция Тони Брекстон "Un-break my heart" в интерпретации скрипачки уже набрала в Интернете более 5 млн. просмотров.

Во время украинских концертов Ахат сыграет на скрипке, которая входит в топ-5 самых дорогих инструментов в мире и датирована 1741 годом. Раритет выставлялся на аукционе Christie’s. В музыкальных кругах его окрестили Моной Лизой среди скрипок. Шедевр застрахован на крупную сумму и будет доставлен на киевский концерт скрипачки 24 марта в сейфе под охраной. "Эта скрипка привезена специально для украинского шоу! Описать достоинства инструмента невозможно, приходите, чтобы услышать", – говорит Ахат.

К слову, недавно Ахат вернулась из США, где выступала в качестве приглашенной скрипачки на концертах 17-летнего музыкального вундеркинда – пианиста Итана Бортника, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса. На одном из выступлений с артисткой произошла неприятная история, которая едва не стоила ей жизни. "Перед выходом на сцену у меня вдруг резко заболела рука. Кисть онемела, образовалось красное пятно со следами зубов...Я еле держала смычок... Никто не знал, что делать", – вспоминает артистка.

Врач, который приехал на площадку, сделал предположение, что певица пострадала от укуса паука или змеи. А если учесть, что во Флориде обитает 46 видов змей, и они могут быть разносчиками различных заболеваний, опасения были вполне обоснованы. Но таблетки и мази сделали свое дело, все закончилось хорошо, хотя гарантий положительного исхода медики не давали.

Напомним, в прошлом году Ассия Ахат презентовала в Лос-Анджелесе инструментальный альбом "All- in".