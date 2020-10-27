С большим вырезом на животе: беременная Ратаковски прогулялась по улице в откровенном наряде (фото)

Модель надела черное облегающее платье и кожаные красные сапожки на каблуке

Модель Эмили Ратаковски удивила свою армию поклонников внезапной новостью о своей первой беременности. Она снялась для диджитал-обложки Vogue, показав округлившийся животик. И Ратаковски была бы не Ратаковски, если бы не обнажилась перед камерой! Модель показала серию кадров, где она позирует голой. А спустя какое-то время папарацци заметили ее на прогулке, и тут без эротической составляющей тоже не обошлось: только посмотрите на вырез на платье!

Скриншот: Instagram

Это первый выход в свет Ратаковски после того, как она сообщила, что ждет ребенка. Облегающее черное платье Эмили дополнила красными сапожками на каблуке. А в качестве аксессуаров выбрала массивные золотые серьги-кольца и браслеты. Добавьте черный клатч – и образ готов. (И маску не забудьте!)

Скриншот: Instagram

Для Эмили малыш будет первым ребенком, и пока звезда не раскрывает его пол. Она заявила, что не хочет навязывать своему ребенку гендерные стереотипы – проще говоря, малыш должен сам решить, какого он пола, когда о вырастет. O tempora, o mores!

Напомним, что Эмили Ратаковски замужем за Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в 2018 году.

Ранее Эмили Ратаковски призналась, что подверглась сексуальному насилию, и поделилась неприятными подробностями случившегося.

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