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С бойфрендом и в гипсе: дочь Оли Поляковой получила травму – фото

Сегодня, 10:35

Девушка поделилась своим фото в гипсе

Похоже, что на днях дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой Маша заставила маму понервничать: девушка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена с загипсованной ногой.

15-летняя Маша также поделилась несколькими фото со своим молодым человеком. На одном из снимков Полякова-младшая сидит в коляске, а ее парень нежно обнимает Машу, стоя сзади. На еще одном кадре пара держится за руки, и Маша вновь демонстрирует гипс.

"А все так хорошо начиналось. 31.07.2020 – 1.08.2020", – подписала девушка серию снимков в соцсети.

Дочь Оли Поляковой Маша получила травму
Фото: instagram.com/mashapolyakova
Дочь Оли Поляковой Маша получила травму
Фото: instagram.com/mashapolyakova
Дочь Оли Поляковой Маша получила травму
Фото: instagram.com/mashapolyakova
Дочь Оли Поляковой Маша получила травму
Фото: instagram.com/mashapolyakova
Дочь Оли Поляковой Маша получила травму
Фото: instagram.com/mashapolyakova
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Подписчики Маши начали переживать и интересоваться у девушки, что с ней произошло. Отвечая на многочисленные сообщения, Полякова призналась, что сломала палец.

Подписчики пожелали Маше скорейшего выздоровления: "Выздоравливай скорее", "Машенька выздоравливай!", "Говорят, до свадьбы заживет. Держись!", "Красавица, держись".

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Напомним, недавно 15-летняя Маша Полякова впервые показала своего бойфренда. Отметим, что впервые Оля заговорила об отношениях дочери во время прямого эфира на своей странице в Instagram. Тогда звезда заявила, что нормально относится к тому, что ее дочь-подросток уже встречается с мальчиками. Ранее дочь Оли Поляковой показала свою осиную талию.

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