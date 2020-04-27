"С детства не могла терпеть травлю и несправедливость": Ксения Собчак вступилась за Тодоренко

Телеведущая выступила против всеобщей травли

Ажиотаж вокруг известной певицы и ведущей Регины Тодоренко после ее скандального высказывания о домашнем насилии продолжается. Некоторые звезды обвиняют 29-летнюю звезду и рассказывают свои страшные истории о насилии, а другие и вовсе становятся на защиту Регины.

Российская телеведущая Ксения Собчак решила поддержать коллегу. На своей странице в Instagram известная блондина выразила слова поддержки певице и заявила, что не поддерживает слова в духе "сама виновата", но такой масштабной травли в сторону Тодоренко не поддерживает.

Ведущая Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

"С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела когда "все на одного". И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия, против виктимшейминга и рассуждений в духе "она сама виновата", но я также против "диктатуры толерантности". Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли", – написала Ксения Собчак.

INSTAGRAM

Также телеведущая добавила, что многие люди не понимают истинного значения феминизма и с этого начинаются все проблемы в обществе. По ее словам, работать нужно над осознанием, а не "над тем, чтобы уничтожить Регину Тодоренко".

Все либеральные, феминистские, лгбтшные и прочие ценности ценны до тех пор, пока мы просвещаем, возмущаемся, отстаиваем их, но даем всем право на ошибку и право на извинение. Если права такого нет, то грош цена этим ценностям. Проблема не в том, что какая-то блоггерша ляпнула с дуру не то, а в том, что феминизм – это по-прежнему для многих негативное слово, проблема в том, что многие вообще не понимают что это такое, думая, что это женщины "которые не бреют подмышки". И вот над этим надо работать, создавая позитивную повестку, а не над тем, чтобы уничтожить Регину Тодоренко. У меня все", – подытожила Ксения.

Смотрите, чем на карантине занимается Регина Тодоренко:

Напомним, ранее российский певец Влад Топалов отреагировал на громкий скандал с Региной Тодоренко, спровоцированный ее словами о домашнем насилии. Супруг ведущей резко ответил пользователям Instagram, а его комментарии вызвали еще большую бурю негодования в Сети.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться