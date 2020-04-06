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"С днем рождения, любимая": супруг Ирины Билык посвятил трогательные строки певице

Певица сегодня отмечает 50-летие

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:30

Украинская певица и легенда отечественного шоу-бизнеса Ирина Билык сегодня, 6 апреля, отмечает свое 50-летие. В честь юбилея артистка планировала провести сольный концерт в Киеве, но пандемия изменила планы именинницы. По словам артистки, свой день рождения она будет отмечать с близкими по Skype.

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Несмотря на слухи о сложностях в браке с супругом, Аслан Ахмадов трогательно поздравил Ирину Билык. Так, на своей странице в Instagram мужчина опубликовал трогательный ролик, в котором цитируются любовные строки. Аслан признается имениннице в любви и говорит о том, что любит звезду за то, что она просто есть в его жизни.

"С днем рождения, любимая", – написал Аслан Ахмадов под опубликованным видео.

INSTAGRAM

Отметим, что Ирина Билык состоит в браке с российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Вместе они воспитывают трехлетнего сына Табриза и живут на две страны.

Напомним, что недавно Дмитрий Дикусар вспомнил, как у них с Ириной Билык завязались отношения. Также танцор признался, что истинной причины их расставания до сих пор не может назвать.

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