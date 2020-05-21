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С Днем вышиванки, Украина: артисты в этно-нарядах делятся красочными образами

В рамках проекта ВышиванкаDAY звезды поздравляют украинцев

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:02

Сегодня, 21 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Это не просто элемент этничной одежды или стильное дополнение в гардеробе, а целое достояние нации с глубоким смыслом.

Ко Всемирному Дню вышиванки новости "Сегодня" и канала "Украина 24" совместно с украинскими дизайнерами организовали артпроект ВышиванкаDAY в формате онлайн. В рамках проекта украинские звезды показала свои любимые сорочки и поздравили украинцев с праздником.

Павел Зибров

"Прекрасный праздник одного из главных символов нашего народа – День вышиванки, в которой рассказываются истории, пишутся судьбы. Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всему миру. Я присоединяюсь к ВишиванкаDAY, который в этом году устраивает канал "Украина 24" Надевайте свои вышиванки, распространяйте свои истории и пусть весь мир увидит, красоту украинской культуры и ее символов, которые объединяют народ", – написал украинский певец Павел Зибров и поделился своим праздничным образом.

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Ольга Сумская

Гардероб украинской артистки Ольги Сумской с регулярной периодичностью пополняется вышиванками. Платья, рубашки и целые костюмы – Ольга обожает надевать традиционную украинскую одежду без повода, а просто, чтобы поднять себе настроение.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

"Искренне поздравляю вас с праздником ВишиванкаDAY, которое устраивает телеканал "Украина". Сегодня в честь праздника я надела новую вышиванку, которая согревает мою душу. Даже в эти сложные времена украинцы должны быть вместе, ведь культура нас объединяет. Я давно уже воспринимаю вышиванку, как повседневную одежду, в которой чувствую себя уверенно и ярко! Так одевались наши прабабушки, сами выращивали лен, коноплю и делали уникальную ткань", – поделилась Ольга Сумская.

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Ирина Федишин

Певица Ирина Федишин со своей семье в вышиванках
Певица Ирина Федишин со своей семье в вышиванках
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Известная певица Ирина Федишин присоединилась к поздравлениям в рамках проекта ВишиванкаDAY и рассказала, что для нее означает национальная одежда. На опубликованном видео певица продемонстрировала свой праздничный образ – вышитое платье темно-синего цвета, украшенное ярким цветочным орнаментом.

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"Вышиванка – это не просто одежда. Это что-то гораздо больше! Это что-то очень родное, теплое и особенное. Это то, что стирает все границы и объединяет нас, украинцев, по всему миру. Пусть вышиванка вдохновляет нас на новые достижения для нашей страны! С праздником!"– написала под роликом артистка.

Джамала

Украинская певица Джамала не скрывает своей гордости, что вышиванка является частью культурного наследия Украины. В честь праздника беременная вторым ребенком артистка продемонстрировала свою мини-коллекцию этно-нарядов.

Коллекция вышиванок Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Коллекция вышиванок Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Коллекция вышиванок Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Коллекция вышиванок Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Коллекция вышиванок Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa
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"Когда я в вышиванке иду по главной площади Стокгольма, Лондона или прогуливаюсь по берегу Шри-Ланки, местные жители останавливаются спросить, что за платье на мне. А я с гордостью отвечаю, что это вышивка! Очень люблю, очень ценю! Считаю ее настоящим украшением наших женщин", – трогательно написала Джамала.

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Лилия Ребрик

Телеведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" присоединилась к поздравлениям в рамка проекта ВишиванкаDAY и показала свой утренний образ – голубо-белое вышитое платье, в котором Лилия выходила в прямой эфир.

Вышиванка телеведущей Лилии Ребрик
Вышиванка телеведущей Лилии Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Вышиванка – это удобно, красиво и по-особому изысканно. С чем бы вы ее не надели – приподнятое настроение и внимание окружающих – гарантированы. С праздником, дорогие мои, с Днем вышиванки", – написала Лилия Ребрик.

Камалия

"21 мая празднуем День вышиванки и присоединяемся к ежегодной акции ВишиванкаDay, которую в этом году устраивает канал "Украина 24". В вышиванке заложена культура, история нашего народа. Помните, даже в сложные времена украинцы должны быть вместе, ведь нас культура объединяет!" – поздравила с праздником украинская певица Камалия и показала свои образы с дочерьми.

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Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык также приняла участие в ВишиванкаDay и поделилась праздничном образом в вышиванке. Артистка опубликовала фото в национальном образе и лакончино поздравила украинец с праздником: "С Днем вышиванки, друзья".

Певица Ирина Билык в вышиванке от Юлии Магдыч
Певица Ирина Билык в вышиванке от Юлии Магдыч
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ранее мы рассказывали, как выглядеть стильно в вышиванке, а также узнайте, что означают орнаменты на украинских сорочках.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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