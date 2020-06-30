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"С годами все моложе": 71-летняя Алла Пугачева показала лицо без макияжа

Сегодня, 10:20

Примадонна поделилась домашним селфи

Советская и российская певица Алла Пугачева, которая недавно восхитила стройными ногами, продолжает удивлять поклонников своим внешним видом. 71-летняя Примадонна следит за своим питанием и придерживается здорового образа жизни, что положительно влияет на ее внешность.

На днях знаменитость опубликовала на своей личной странице в Instagram новый снимок, на котором показала лицо без макияжа. Фанаты Аллы Борисовны не перестают удивляться, как ей удается выглядеть так свежо даже без капли грима.

Певица Алла Пугачева без макияжа
Певица Алла Пугачева без макияжа
Фото: instagram.com/alla_orfey

"Вы красавица", "С годами все моложе", "Как вам удается так выглядеть", "Обожаю Вас", – пишут пользователи в комментариях.

Под снимком артистка игриво пригласила на свидание, вероятно, своего супруга – юмориста Максима Галкина.

"У меня есть свой лужок, приходи ко мне дружок", – с юмором написала Примадонна, на что Максим также в шуточной форме в комментариях ответил: "Дружок уже в пути".

Алла Пугачева побывала в кинотеатре, где начался пожар. Подробности в сюжете:

Ранее мы писали, что российский юморист Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

Также супруг Примадонны резко высказался о слухах от журналистов вокруг бедности Аллы Пугачевой.

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