С Леди Гагой произошел забавный конфуз: видео

Певица Леди Гага стала жертвой стихийного флеш-моба

Леди Гага Фото: AFP

С известной американской певицей Леди Гагой, которая недавно удивила жителей Нью-Йорка сексуальным нарядом, снова произошел конфуз.

Также недавно певица Леди Гага стала жертвой стихийного флеш-моба:

На опубликованном в интернете видео американская звезда в Лос-Анджелесе в нетрезвом состоянии идет к своему припаркованному возле обочины автомобилю. А какой-то момент Леди Гага теряет равновесие и, пытаясь открыть дверь, падает на асфальт. Более того, ассистент артистки пытался ей помощь, но со всей гордостью знаменитость оттолкнула его руку.

За кадром слышны крики: "Вы в порядке?", "О Боже!". Однако 37-летняя поп-звезда с помощью помощников встает и без какого-либо смущения улыбается фотографам.

Напомним, недавно Леди Гага довольно необычно прокомментировала свое расставание с женихом.

Впрочем, певицу очень раздражают слухи о ее возможном романе с актером и режиссером Брэдли Купером. Эти слухи только подогрело недавнее расставание Купера с возлюбленной Ириной Шейк.

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