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С Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании

Подтверждений того, что Люк Бессон изнасиловал актрису Сенд Ван Рой, нет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:27
Люк Бессон
Люк Бессон
Фото: Getty Images

В 2018 году режиссера Люка Бессона несколько женщин одна за другой обвинили в изнасиловании. По их словам, режиссер легендарного фильма "Леон" склонял их к сексуальным связям. 

Стало известно, что прокуратура сняла обвинения с Люка Бессона в изнасиловании Сенд Ван Рой. Актриса утверждала, что режиссер подсыпал снотворное в ее чай, когда они были в отеле, а затем изнасиловал девушку. Однако никаких препаратов в крови Сенд Ван Рой полиция не обнаружила, как и следов насилия.

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В то же время восстановить репутацию Люку Бессону пока не удалось – заявления в полицию на режиссера подали еще восемь женщин. Прокуратура уже проводит расследование по следующему делу.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли вышла в свет со своими детьми.

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Голливуд изнасилование люк бессон
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