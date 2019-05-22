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С Максом Барских произошел конфуз на вечеринке в Каннах: видео

Певец прилетел на Каннский кинофестиваль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Макс Барских
Макс Барских
Фото: instagram.com/max_barskih

На Лазурном побережье продолжается Каннский фестиваль 2019, в рамках которого звездные гости посещают не только премьеры фильмов, но и вечеринки. На одну из таких пати присоединился украинский певец Макс Барских, который недавно попал в серьезное ДТП в Америке.

Более подробно об этом неприятном случае – в нашем сюжете:

И даже во Франции певец отличился – дело в том, что во время танцев на вечеринке у Макса Барских посреди танцпола упал бокал и разбился. Артист быстро среагировал и отошел в сторонку, сделав вид, что он совсем не причастен к случившемуся. Знаменитость стоял в сторонке и со смехом наблюдал, как другие гости убирают осколки. 

INSTAGRAM (@max_barskih)

Видео конфуза он сам опубликовал на своей странице в Instagam. К ролику Макс Барских добавил шуточный комментарий: "Когда ты уронил коктейль посреди танцпола, и сделал вид, что это не ты".

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке. 

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