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"С мальчиками было хуже": певица Alyosha рассказала о новорожденной дочери

Сегодня, 11:42

Звездная мама стала гостьей программы "Ранок з Україною"

15 августа украинская певица Alyosha родила третьего ребенка. Звездная мама пришла в студию шоу "Ранок з Україною" и в эксклюзивном интервью с ведущими Марией Мельник и Григорием Германом рассказала, как ее семья отреагировала на появление малышки, и почему с рождением третьего ребенка артистка стала более спокойной.

"Мы недосыпаем. Но она немного спокойнее по сравнению с ребятами, так что могу сказать – немного недосыпаем. С мальчиками было хуже", – поделилась певица Alyosha в эфире телеканала "Украина".

Певица Alyosha с ведущими
Певица Alyosha с ведущими "Ранок з Україною"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Однако, несмотря на такие изменения, старшие сыновья отреагировали на появление сестренки очень хорошо и стараются поддерживать маму во всем.

"Мальчики прекрасно встретили! Ромка – старший, он вообще рад, говорит: "Мама, когда ты будешь памперсы менять, пожалуйста, позови меня, а когда будешь пеленать – научи, покажи, я тоже буду это делать". То есть он очень заботится о ней. А Марко приходит в комнату, чтобы на кресле-качалке покачаться, посмотреть и уйти", – с улыбкой рассказывает артистка.

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Муж Alyosha – фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя тоже помогает жене, однако у него это получается не так хорошо, как когда-то с мальчиками.

"Конечно, помогает, но Мария все чувствует, а пока ей нужна именно мама. Еще бабушка может немного разобраться, а Тарас пока не может ее так успокоить, насколько это мне нужно. Но я спокойно жду, даже когда она кричит или плачет, я спокойно пью чай, типа: "Сейчас допью и пойду", – поделилась певица Alyosha в программе "Ранок з Україною".

Подробнее о рождении дочери Alyosha и Тараса Тополи смотрите в ролике:

Недавно ALYOSHA представила саундтрек к сериалу "Сага", который охватит 100 лет украинской истории.

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