С мужем и сыновьями: Джамала показала фото выписки из роддома

Артистка родила второго сына в конце июня

Украинская певица Джамала недавно во второй раз стала мамой. У нее и ее мужа Сеит-Бекира родился мальчик, которого назвали Селим-Гирай.

Спустя более двух недель после родов артистка поделилась с поклонниками трогательными снимками выписки из роддома. Фото певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На них Джамала позирует с мужем и старшим сыном Эмиром-Рахманом. Новорожденного малыша на руках держал счастливый отец.

"Aile. Родина. Family. Выписка 23.06.2020", – подписала фото артистка.

Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa 1/10

Поклонники певицы снова поздравили ее с пополнением в семействе и выразили восхищение новыми фото семьи Джамалы.

"Вы бы только видели и чувствовали, с какими глазами и какой любовью я смотрю на эти фотографии", "Очень мило, вы волшебные, с праздником вас", "Господи, это так невероятно! Все это доводит меня каждый раз до слез", "Какие вы счастливые", "Очень красивая семья", "Честные фотографии полны любви", – написали поклонники Джамалы в комментариях под фото.

Отвечая на один из комментариев, Джамала написала, что день выписки был дождливым.

"Дождь лил как из ведра. Мы стояли под зонтом", – объяснила артистка.

Напомним, Джамала снялась с известными голливудскими актерами в фильме для Netflix.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться