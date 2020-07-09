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С мужем и сыновьями: Джамала показала фото выписки из роддома

Сегодня, 09:29

Артистка родила второго сына в конце июня

Украинская певица Джамала недавно во второй раз стала мамой. У нее и ее мужа Сеит-Бекира родился мальчик, которого назвали Селим-Гирай.

Спустя более двух недель после родов артистка поделилась с поклонниками трогательными снимками выписки из роддома. Фото певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На них Джамала позирует с мужем и старшим сыном Эмиром-Рахманом. Новорожденного малыша на руках держал счастливый отец.

"Aile. Родина. Family. Выписка 23.06.2020", – подписала фото артистка.

Джамала с семьей
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала с семьей
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала с семьей
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала с семьей
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала с семьей
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала с семьей
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала с семьей
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала с семьей
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала с семьей
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала с семьей
Фото: instagram.com/jamalajaaa
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Поклонники певицы снова поздравили ее с пополнением в семействе и выразили восхищение новыми фото семьи Джамалы.

"Вы бы только видели и чувствовали, с какими глазами и какой любовью я смотрю на эти фотографии", "Очень мило, вы волшебные, с праздником вас", "Господи, это так невероятно! Все это доводит меня каждый раз до слез", "Какие вы счастливые", "Очень красивая семья", "Честные фотографии полны любви", – написали поклонники Джамалы в комментариях под фото.

Отвечая на один из комментариев, Джамала написала, что день выписки был дождливым.

"Дождь лил как из ведра. Мы стояли под зонтом", – объяснила артистка.

Напомним, Джамала снялась с известными голливудскими актерами в фильме для Netflix.

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