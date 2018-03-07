С мужем и в мини-юбке от Versace: Пенелопа Крус на премьере фильма

43-летняя Пенелопа Крус и 49-летний Хавьер Бардем посетили испанскую премьеру криминальной драмы "Эскобар", в которой сыграли главные роли.

Актриса пришла на премьеру в стильном образе из коллекции Versace весна-лето 2018. Пенелопа выбрала для красной дорожки кожаную куртку-бомбер и мини-юбку с поясом.

Свой наряд Крус дополнила черными замшевыми ботфортами.

В фильме "Эскобар" Крус играет невымышленного персонажа — колумбийскую журналистку Вирхинию Вальехо, которая влюбляется в наркобарона Пабло Эскобара (Хавьер Бардем).

Фото: AFP

Фото: AFP

Напомним, Пенелопа Крус произвела фурор на 74-м Венецианском кинофестивале. Публике была представлена драма испанского режиссера Фернандо Леона Де Араноа "Любить Пабло".

Ранее Пенелопа Крус раскрыла основные принципа, которые помогают ей сохранить молодость. Актриса придерживается безглютеновой диеты и практически не употребляет продукты животного происхождения. Что касается спорта, то тут сердце Пенелопы принадлежит бикрам-йоге — упражнение выполняются в сауне или бане.