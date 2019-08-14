С Надей Дорофеевой в аэропорту произошел неприятный инцидент

По возвращению из Турции в Одессу у певицы пропал багаж

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

С украинской певицей и солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой, которая на днях раскрыла подробности отношений с Егором Кридом, в аэропорту произошел неприятный случай.

О татуировках Нади Дорофеевой узнайте из этого видео:

Как сама артистка рассказала на своей странице в Instagram, во время перелета из Турции в Украину у нее и у Позитива потерялся багаж со сценическими костюмами. Стоит отметить, что это уже не первый случай – за месяц у Нади Дорофеевой в третий раз пропадают личные вещи.

13 Авг 2019 в 9:57 PDT INSTAGRAM (@nadyadorofeeva)

"Итак, третий раз за месяц не приехала чемодан? На этот раз мы оказались в Одессе на "Вечернем квартале" и времени было так мало, чтобы что-то найти. Но гостеприимная Одесса – не зря я тебя так люблю", – написала в социальной сети певица.

Отметим, Надя Дорофеева часто делится в сети своими фото, которые не всегда одобряют ее фаны. Недавно артистка разочаровала подписчиков сменой имиджа. Тогда в блоге певица выставила селфи, на котором запечатлена с новым цветом волос.

Напомним, что ранее группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом VISLOVO.

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