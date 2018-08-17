"Он был эмоцией людей", – Кузьма в воспоминаниях родных, друзей и коллег

Сегодня, 17 августа, Андрею Кузьменко исполнилось бы 50 лет

Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин). Фото: instagram.com/bandershtat

Андрей Кузьменко, украинский певец, музыкант, лидер группы "Скрябин", не дожил до своего юбилея три с половиной года... Сегодня, 17 августа, ему бы исполнилось 50 лет. Но день рождения проходит без виновника торжества. "На самом деле для меня этот юбилей – не его юбилей. Он был бы его, если бы он был жив. Хотелось бы, чтобы все, что сейчас происходит, он видел сам. Это было бы самое ценное", – сказала в комментарии "Сегодня" вдова музыканта Светлана.

Андрей Кузьменко с супругой Фото: facebook.com/skryabinofficial

Родители музыканта, Ольга Михайловна и Виктор Кузьмич, уже четвертый год отмечают день рождения сына без него.. "Я подготовила эту книгу до Дня рождения Андрюши. Он родился в такой вот жаркий август, 17 числа в 14.00. Это уже третья моя книга, посвященная сыну, — рассказала Ольга Михайловна в интервью "Сегодня" и поделилась воспоминаниями о сыне, — Он не появился такой из ниоткуда. Андрей родился в семье, где из поколения в поколение были творческие люди или те, кто любил творчество. Его прадедушка и прабабушка, будучи обычными селянами, организовали у себя в доме выступление целого хора. Его бабушка была учительницей, а дедушка рисовал".

"Я горд за своего сына. Потому что он прожил короткую, но достойную жизнь", – говорит отец Андрея, Виктор Кузьмич, в спецпроекте "Кузьма. Недосказанное", который подготовил канал "Украина" совместно с украинской службой "Радио Свобода".

В этом же спецпроекте коллега и друг Кузьмы, певица Руслана, говорит, что он был "эмоцией людей". "Нам всегда нужен человек, который придет и сделает настроение. Все люди на планете нуждаются в настроении".

Руслана и Андрей Кузьменко Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

"Сложно поверить, что нету Андрея. Это такой человек, с которым на сцене можно было делать абсолютно все! С ним можно было в музыке, в творчестве, в жизни делать все, он был такой свободный, такой шальной, такой сумасшедший, такой "обезбашенный"! Он внутри был свободным. Если что-то его ограничивало, он никогда не говорил, что это его проблема. Он мир обвинял, окружение и атмосферу, что они сужают его пространство…", – сказала певица.

Именно Русала и ее муж Александр Ксенофонтов стали авторами песни-посвящение Кузьме "Ти ще відкриєш очі".

Она стала не единственной, кто почтил память музыканта в своем творчестве. Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук свою песню "Хто в небо летить" посвятил композицию именно Кузьме.

"Я называю его братом по оружию, ведь неплохо его знал. Эта песня навеяна трагическими событиями прошлого года, когда Кузьма погиб. Сначала я не собирался афишировать, что песня посвящена ему. Но потом подумал: "А почему бы нет?", – рассказал Вакарчук в эфире радио Аристократы.

По словам певицы Светланы Тарабаровой, ее всегда поражала творчество Андрея Кузьменко, который трагически погиб три года назад в страшной автокатастрофе. И хотя близко с Кузьмой она не общалась, сама настолько любила его творчество, что скупала все диски группы. Но больше всего Светлане по душе пришлась именно песня "Места счастливых людей", которая для нее всегда имела особое значение. "Я почему-то ее всегда пела со слезами на глазах. И эта песня стала для меня гимном – напоминанием о том, как важно быть счастливым ", – рассказала TARABAROVA за кулисами концерта "З Днем народження, Україно!", который канал "Украина" покажет 24 августа в 21:00.

"До сих пор не верится. Кажется, только недавно поздравлял его с 40-летием, а сегодня уже исполнилось 50". Виктор Бронюк

Лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк с Кузьмой дружил много лет. Говорит – встречи с ним всегда были особые: "Когда мы встречались, была такая традиция – друг другу рассказывать анекдоты, мужские такие, не для общественности". Виктору сих пор не верится, что Андрея уже нет. "Проезжали недавно место, где произошла эта трагическая событие. Уже столько времени прошло, но до сих пор не верится. Кажется, только недавно поздравлял его с 40-летием, а сегодня уже исполнилось 50", – рассказал он каналу "Украина".

Кузьма и Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Тепло и с любовью о Кузьме вспоминала певица Оля Полякова. "С Кузьмой мы познакомились во время съемок программы "Співай як зірка" на канале "Украина", в которой оба принимали участие в роли судей. За этот период мы очень сдружились, даже планировали вместе поехать на концерт Стинга в Польшу, билеты на который нам с мужем купил сам Андрей. После трагедии мы планировали обязательно посетить концерт и вспоминать об Андрее, ведь он был меломаном и любил посещать выступления западных коллег. Он запомнился мне, думаю, как и многим, очень светлым и искренним человеком, который любил жизнь. С ним было легко и весело, все благодаря его необычайному чувству юмора".

Михаил Хома Фото: instagram.com/dzidzio

С благодарностью вспоминает об Андрее солист группы DZIDZIO Михаил Хома: "Еще я вспоминаю, что Кузьма коллекционировал маленькие модели машинок, привозил их из разных стран, и еще билеты с концертов, где он был. Мы постоянно вспоминаем Андрея и очень благодарны ему за то, что в свое время дал "шпица" в правильном направлении группе DZIDZIO! Нам до сих пор не верится и очень его не хватает!".

Кузьма и Ирина Билік Фото: facebook.com/bilyk.iryna/

С Ириной Билык Кузьма планировал записать песню: "Однажды мы выступали на предвыборных концертах. Я работала на площади, группа "Скрябин" – во дворце культуры, рядом. Отыграв выступление, я пошла переодеваться во дворец. И вдруг слышу, что начинается наша дуэтная с Кузьмой песня "Мовчаты". А я успела снять юбку, стою в колготках, в туфлях и длинной мужской белой рубашке. Меня никто не мог остановить, я бросаю все и со словами: "Там "Скрябин", там наша песня". Я без юбки побежала на сцену. Андрей меня не видит, поет, и тут вступаю я. Он, конечно же, не ожидал увидеть меня тем более в таком рок-н-рольном образе. Он падает на колени и начинает мне подпевать. За ним падаю на колени я. Это было очень круто! Помню, когда я его пригласила на свой сольный концерт, он мне сказал: "Конечно, я буду. Билык – ты крутая чувиха!". Мы планировали записать новую песню. Но эти слова оказались последними. Мы говорили с ним в субботу, а в понедельник его не стало".

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Нельзя не вспомнить известную украинскую певицу Наталью Могилевскую, которая приходилась Кузьме не просто коллегой, а другом: "Не могу смириться с потерей. Сердце разрывается от боли. Светлый, добрый, очень веселый человек. Он навсегда останется для меня другом и партнером".

Напомним, что появился впечатляющий трейлер фильма "Город, в котором не ходят деньги" по повести Кузьмы Скрябина