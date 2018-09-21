С принцем Гарри произошел конфуз на официальном обеде – видео

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили мероприятие по случаю выпуска кулнарной книги

В четверг, 20 сентября, в Лондоне состоялся торжественный бранч по случаю выхода кулинарной книги Меган Маркл совместно с представительницам из сообщества Hubb Community Kitchen – маленькой общей кухни в Лондоне, на которой собиралась женщины из разных культур и готовили пищу для своих семей.

Герцогиня Кембриджская даже произнесла свою первую официальную речь в качестве королевской особы. В такой важный день на обеде Меган поддерживали ее супруг принц Гарри и мать Дориа Рэгланд, прилетевшая из Лос-Анджелеса. В своей речи Меган подчеркнула важности мультикультурности и развития подобных проектов для укрепления культурных связей в Великобритании.

Во время общения с женщинами из Hubb Community Kitchen, большинство из которых – мусульманки, принц Гарри допустил небольшую оплошность, почти поцеловав представительницу сообщества. Однако женщина не стала тянуться к принцу с ответными поцелуями, ведь это противоречит всем традициям и правилам ислама.