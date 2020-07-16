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"С пробегом": Слава Каминская оригинально поздравила себя с днем рождения

Сегодня, 16:56

Артистка разместила на своей странице в соцсети креативный коллаж

Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская отмечает сегодня свой день рождения. Артистке исполняется 36 лет. В честь праздника Слава опубликовала в своем Instagram-профиле креативный коллаж, на котором она запечатлена, сидя в детском игрушечном домике. В руке артистка также держит ироничный плакат со своим фото и подписью "С пробегом".

"Когда в душе 18, а в паспорте 36. Happy birthday to me", – подписала кадр артистка.

Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

Поклонники, друзья и коллеги оценили юмор Каминской и также поздравили ее с днем рождения: "Слава, с Днем рождения! Всего только самого доброго!", "Каждая моя встреча с тобой – открытие! Ты мудрая, несмотря на свой легкомысленный имидж, ты хрупкая, несмотря на твердость духа, ты очень красивая, хотя сама не до конца понимаешь на сколько! Будь счастлива! P.S. Спасибо за твое доброе сердце и все, что ты делаешь для тех, кто в беде", "С Днем рождения! Безграничного счастья, любви, пусть сбываются мечты!"

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Напомним, экс-муж Славы Каминской трогательно поздравил новую девушку с днем рождения. Кроме этого, стало известно о новом мужчине Славы. Как оказалось, Каминская состоит в отношениях с экс-членом правления НАК "Нафтогаз Украины", народным депутатом Верховной Рады 7-го созыва Сергеем Кацубой.

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