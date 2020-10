С Рианной, Бейонсе и другими: лучшие дуэты Эминема

17 октября известный рэпер празднует 48-летие

17 октября Эминему (Маршалл Брюс Мэтерс) исполняется 48 лет. За свою карьеру он успел сняться в кино, получить множество наград, включая "Грэмми" и "Оскар", стать одним из лучших хип-хоп исполнителей, попасть в Книгу рекордов Гиннеса, а также поработать с другими звездами. Сегодня.Lifestyle вспоминает самые знаковые дуэты американского рэпера.

Eminem – Stan ft. Dido

Эта композиция попала в рейтинг "500 величайших песен всех времен" журнала "Rolling Stone", а на 43-й церемонии "Грэмми" победила сразу в трех номинациях.





Eminem – Love The Way You Lie ft. Rihanna

Композиция заняла первое место в главном чарте США – Billboard Hot 100, а также в хит-парадах Новой Зеландии, Канады, Ирландии и Австралии. Вскоре Эминем и Рианна записали продолжение своего хита – Love The Way You Lie Part II.

Последующие три композиции с Эдом Шираном, Пинк и Бейонсе вошли в девятый студийный альбом Эминема Revival. В его записи также приняли участие Алиша Киз и Скайлар Грей.

Eminem – River ft. Ed Sheeran

Eminem – Need Me (ft. Pink)

Eminem – Walk On Water (ft. Beyonce)

Ранее мы писали, что Эминем выпустил новый альбом и скандальный клип о террористе, убившем более 50 человек.

