Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"С ритмоловами намного ярче": MONATIK выпустил новую песню с Lida Lee и NiNO

Сегодня, 17:21

Поклонники уже оценили новый трек

MONATIK представил клип на трек "РитмоLOVE", записанный в коллаборации с артистами MONATIK Corporation, NiNO и Lida Lee. Режиссером клипа стала Таня Муиньо.

РитмоLOVE – это непросто слово, а стиль жизнь. На своей страничке в Instagram MONATIK написал, что могут быть разные интересы, вкусы, возраст, но ритм может всех объединить.

MONATIK
MONATIK
Фото: instagram.com/monatik_official

"РитмоLOVE – это образ жизни главных героев видео. Тот случай, когда ты слышишь и чувствуешь ритм в каждом шаге, движении, шуме города, в каждом звуке вокруг и невозможно остановиться. Разные поколения, разное виденье, разные личности, но их объединяет одна суперсила – одно чувство... Ритма!", – написал мультиартист

Поклонники новую работу приняли хорошо и не пожалели комплиментов. "Бомба Пушка Ракета это самая лучшая песня года", "Воу-воу, это круто", "Словами не передать моего восхищения к Вашей музыки.", – написали поклонники. Они отметили, что песня и клип получились драйвовыми и яркими. А самое главное, всем удалось уловить тот самый ритм.




Ранее Вера Брежнева рассказала о знакомстве с MONATIK.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
MONATIK трогательно поздравил сына с первым юбилеем. Запасайтесь носовыми платками! Лайма, light my fire: Монатик и Вайкуле выпустили клип на свой новый трек
видео песня MONATIK
Источник: NiNo
Реклама

Новости партнеров

Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Русская Кардашьян показала свое богатство в бикини
Русская Кардашьян показала свое богатство в бикини

Популярные статьи

Сегодня, 12:52Fun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

Сегодня, 05:48Психология

Гороскоп на сегодня 5 ноября: Близнецов ждет нелегкий день, а Раков – многообещающий

Вчера, 15:26Шоу-бизнес

Экс-супруга Олега Кензова шокировала признанием о домашнем насилии: "Я вытирала кровь на полу"

Вчера, 15:05Fun

Девушка 15 лет подряд ела только чипсы и куриное мясо. Посмотрите, как она выглядит сейчас (фото)

Вчера, 13:27Food

Пирог "Зебра": рецепт на кефире в духовке

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Илона Гвоздева показала фигуру спустя три недели после родов и рассказала, как будет восстанавливаться

Вчера, 06:07Events

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

Вчера, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня 4 ноября: Водолею важно сохранить здравый смысл, а Рыбам – отдаться чувствам

Вчера, 05:55Events

День Казанской иконы Божией Матери-2020: история и значение

Вчера, 05:55Fun

Как бы выглядели сейчас Роксолана и Сулейман? 12 фото, которых нет в учебниках

Вчера, 05:05Events

4 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 ноябряШоу-бизнес

"Я не хочу к ней приближаться": экс-помощница Софии Ротару рассказала о тюремном сроке из-за певицы

3 ноябряFood

Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней

3 ноябряFood

Как едят 10 видов сыров в 5 разных странах

3 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 3 ноября: Овна ждет чудесный день, а Тельцы будут заводилами

2 ноябряШоу-бизнес

"Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына

Новости партнеров

Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Аlyona Аlyona захопилася алкоголем через важку роботу
Аlyona Аlyona захопилася алкоголем через важку роботу
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Тренды осени 2020 сегмента “люкс” и их доступные альтернативы
Тренды осени 2020 сегмента “люкс” и их доступные альтернативы
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как сегодня выглядят звезды советских фильмов
Как сегодня выглядят звезды советских фильмов
Светлана Ходченкова поразила смелыми позами в новой фотосессии
Светлана Ходченкова поразила смелыми позами в новой фотосессии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять