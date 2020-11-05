"С ритмоловами намного ярче": MONATIK выпустил новую песню с Lida Lee и NiNO

Поклонники уже оценили новый трек

MONATIK представил клип на трек "РитмоLOVE", записанный в коллаборации с артистами MONATIK Corporation, NiNO и Lida Lee. Режиссером клипа стала Таня Муиньо.



РитмоLOVE – это непросто слово, а стиль жизнь. На своей страничке в Instagram MONATIK написал, что могут быть разные интересы, вкусы, возраст, но ритм может всех объединить.

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

"РитмоLOVE – это образ жизни главных героев видео. Тот случай, когда ты слышишь и чувствуешь ритм в каждом шаге, движении, шуме города, в каждом звуке вокруг и невозможно остановиться. Разные поколения, разное виденье, разные личности, но их объединяет одна суперсила – одно чувство... Ритма!", – написал мультиартист



Поклонники новую работу приняли хорошо и не пожалели комплиментов. "Бомба Пушка Ракета это самая лучшая песня года", "Воу-воу, это круто", "Словами не передать моего восхищения к Вашей музыки.", – написали поклонники. Они отметили, что песня и клип получились драйвовыми и яркими. А самое главное, всем удалось уловить тот самый ритм.









Ранее Вера Брежнева рассказала о знакомстве с MONATIK.

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