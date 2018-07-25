С шампанским и в секси-бикини: Джей Ло показала, как отпраздновала 49-летие

Дженнифер Лопес отпраздновала свой день рождения в кругу семьи на пляже

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Вчера, 24 июля, латиноамериканская поп-певица, актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 49-й день рождения. Этот день знаменитость решила провести в кругу семьи, пригласив близких на пляж. Фотографиями с праздника Джей Ло поделилась в своем Instаgram-аккаунте.

На снимках звезда позирует в сексуальном бикини, который подчеркнул спортивную фигуру Лопес. В руках гости держат бутылки с шампанским и счастливо улыбаются.

"Текущий день рождения ... Да", – коротко прокомментировала фотографии именинница торжества.

Дженнифер Лопес исполнилось 49 лет Фото: instagram/jlo

Отметим, что компанию Джей Ло составил ее возлюбленный Алекс Родригес и их дети от прошлых браков, а также мама знаменитости.

Напомним, ко дню рождения Дженнифер Лопес, сайт Сегодня.Lifestyle сделал подборку нескольких интересных фактов о знаменитости. Также мы писали, что недавно Дженнифер Лопес произвела фурор своим внешним видом. Кроме того, Дженнифер Лопес опубликовала снимок из спортзала, а также показала кольцо на безымянном пальце.