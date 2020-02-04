"С тобою жизнь прекрасна": дочь Веры Брежневой развлекается с бойфрендом на пляже

18-летняя Соня Киперман опубликовала романтический кадр

Соня Киперман с бойфрендом Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

18-летняя дочь популярной певицы Веры Брежневой от первого брака – Соня Киперман – на данный момент учится и проживает в США. Девушка не скрывает свои романтические отношения с молодым человеком по имени Мэтт Кэннон. Влюбленные вместе путешествуют и даже вместе встретили Новый 2020 год.

Дочь Веры Брежневой трогательно поздравила бойфренда с днем рождения. Детали в сюжете:

На своей странице в Instagram дочь звезды опубликовала романтичный кадр с возлюбленным, который был сделан на пляже. Соня нежно целует Мэтта, а рядом сидящая собачка придает кадру семейности.

"С тобою жизнь прекрасна", – трогательно написала юная Соня под совместным фото.

Соня Киперман с Мэттом Кэнноном Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

В определенный момент поклонники девушки заволновались, что она удалила из социальной сети все совместные фото с возлюбленным. Но, как оказалось, нет повода для волнений – Соня и Мэтт все еще вместе.

Отметим, что старшая дочь Веры Брежневой занимается моделингом. Соня Киперман следит за фигурой и регулярно демонстрирует свои формы в Instagram. Сложно не заметить, что девочка выросла копией звездной мамы.

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