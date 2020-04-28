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С возрастом только краше: как Пенелопа Крус выглядела в молодости

Смотрите, как знаменитая актриса выглядела 20 лет назад

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 09:02

Испанская актриса Пенелопа Крус — одна из тех женщин, которая с возрастом становится только привлекательнее. В молодости звезда обладала яркой внешностью, а сегодня ей исполняется уже 46 лет. Пенелопа Крус родилась 28 апреля 1974 года в испанском городе Алькобендас.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Фото: AFP

Актриса начала свою карьеру в 1991 году, когда снялась в сериале "Розовая серия". После этого вышел ее первый фильм "Ветчина, ветчина", где ее партнером по фильму стал актер Хавьер Бардем.

Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть, как Пенелопа Крус выглядела 20 лет назад.

Пенелопа Крус в молодости
Фото: Getty Images
Пенелопа Крус в молодости
Фото: Getty Images
Пенелопа Крус в молодости
Фото: Getty Images
Пенелопа Крус в молодости
Фото: Getty Images
Пенелопа Крус в молодости
Фото: Getty Images
Пенелопа Крус в молодости
Фото: Getty Images
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Свое детство Пенелопа Крус считает счастливым. С юных лет она занималась классическим балетом, которому поначалу обучалась в Национальной консерватории Испании, а после окончания уехала в США. Долгих три года она искала агента и в 15 лет подписала контракт. С этого момента будущая звезда ступила на тропу актерской и модельной карьеры.

О звездном пути Пенелопы Крус смотрите в сюжете:

Отметим, что Пенелопа Крус говорит на четырех языках: родном испанском, французском, английском и итальянском. Актриса придерживается вегетарианства и много сил отдает благотворительности. После встречи с Матерью Терезой она стала основательницей фонда, который помогает бездомным девочкам в Индии.

Также ранее мы публиковали фото американской певицы Кристины Агилеры в молодости. Многие поклонники не узнают звезду.

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