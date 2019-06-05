С Жерара Депардье сняли обвинения в изнасиловании

Актера обвиняли в изнасиловании 22-летней девушки

Жерар Депардье Фото: Getty Images

Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении 70-летнего актера Жерара Депардье, которого обвиняли в изнасиловании 22-летней девушки. В деле об изнасиловании и домогательствах, которое было открыто в августе прошлого года, не нашлось достаточного количества доказательств. Об этом на своей странице в Twitter сообщает AFP.

"Ряд процедур, проведенных в рамках следствия, не позволяют рассматривать заявленные нарушения как признаки состава преступления", – сказано в заявлении прокуратуры.

Отмечалось, что инцидент якобы произошел в парижском особняке актера в августе 2018 года. Тогда представитель звезды заявлял, что его клиент невиновен. Адвокат Депардье добавил, что актер не исключает подачу иска по обвинению в клевете на молодую актрису.

Отметим, что Депардье – вторая крупная фигура французской киноиндустрии, которую обвиняют в сексуальном насилии, после известного французского режиссера Люка Бессона, дело которого все еще не закрыто.

Напомним, актер Жерар Депардь прописался в российском Новосибирске.

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