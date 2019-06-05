Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

С Жерара Депардье сняли обвинения в изнасиловании

Актера обвиняли в изнасиловании 22-летней девушки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Фото: Getty Images

Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении 70-летнего актера Жерара Депардье, которого обвиняли в изнасиловании 22-летней девушки. В деле об изнасиловании и домогательствах, которое было открыто в августе прошлого года, не нашлось достаточного количества доказательств. Об этом на своей странице в Twitter сообщает AFP.

"Ряд процедур, проведенных в рамках следствия, не позволяют рассматривать заявленные нарушения как признаки состава преступления", – сказано в заявлении прокуратуры.

Отмечалось, что инцидент якобы произошел в парижском особняке актера в августе 2018 года. Тогда представитель звезды заявлял, что его клиент невиновен. Адвокат Депардье добавил, что актер не исключает подачу иска по обвинению в клевете на молодую актрису.

Отметим, что Депардье – вторая крупная фигура французской киноиндустрии, которую обвиняют в сексуальном насилии, после известного французского режиссера Люка Бессона, дело которого все еще не закрыто. 

Напомним, актер Жерар Депардь прописался в российском Новосибирске. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Брат Жерара Депардье хочет стать гражданином РФ Неожиданно: Жерар Депардье прописался в Новосибирске
актер изнасилование обвинение Жерар Депардье
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов
Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились

Популярные статьи

Сегодня, 12:01Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Сегодня, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

Вчера, 09:30Стиль

Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

Вчера, 08:40Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:23Fun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

Вчера, 07:35Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

3 июняFun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

Новости партнеров

Сколько воды нужно пить мужчине?
Сколько воды нужно пить мужчине?
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People
Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Яичная диета: как сбросить 10 килограммов за 2 недели
Яичная диета: как сбросить 10 килограммов за 2 недели
Как убрать «ушки» на бедрах, бока и низ живота: правила питания
Как убрать «ушки» на бедрах, бока и низ живота: правила питания
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь