Сальма Хайек опубликовала редкое фото с дочерью

Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек впервые за долгое время разместила в соцсети фото с дочерью. На снимке 51-летняя Сальма стоит в обнимку с дочерью и американской актрисой Роуэн Бланчард, известной по своей роли в сериале Disney Channel "Истории Райли". Девушка также снялась в фильме "Излом времени" с Риз Уизерспун и Опрой Уинфри в главных ролях. Именно на премьеру этого фильма и пришла Сальма Хайек со своей 10-летней дочерью Валентиной.

Фото: instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек долгое время встречалась с Франсуа-Анри Пино (он является владельцем многих известных домов мод и входит в число ста самых богатых людей мира). В сентябре 2007 года в Лос-Анджелесе у пары родился первенец. Девочку назвали Валентина Палома Пино. В июле 2008 года пара рассталась, дочь осталась с Сальмой. Однако через некоторое время они помирились и 25 апреля 2009 года пара поженилась в старинном театре Ла Фениче в Венеции.

Напомним, Сальма Хайек заявила, что Харви Вайнштейн угрожал ей физической расправой.

В конце прошлого года Сальма Хайек рассказала газете The New York Times, что во время совместной работы над фильмом "Фрида" Харви Вайнштейн неоднократно пытался склонить ее к сексу, уговаривал сделать ему массаж или принять с ним душ.