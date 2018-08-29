Сальма Хайек снова "вышла замуж" и показала нежные фото с церемонии

Актриса с супругом повторили клятвы верности спустя девять лет брака

Сальма Хайек. Фото: AFP

51-летняя голливудская актриса Сальма Хайек и ее супруг, французский бизнесмен, 56-летний Франсуа-Анри Пино повторили свадебную церемонию спустя девять лет брака. На своей страничке в Instagram Сальма разместила серию фото с церемонии.

"Лето подходит к концу и лучший его момент был, когда мой муж удивил меня, решив снова повторить клятву верности. Это платье было не то, что я хотела надеть на церемонию, ведь мне сказали, что мы едем на спа-процедуры", – подписала снимки актриса.

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Похоже, что на церемонии присутствовали самые близкие и друзья пары, и супруги снова обменялись клятвами верности в теплой, семейной атмосфере.

"Может ли кто-нибудь объяснить мне, откуда на фото взялся этот загадочный луч света?", – подписала один из снимков Сальма.

Подписчики отметили, что это "хороший знак", а также "благословение от Бога", а луч – символ защиты пары от всего темного и злого.

Сальма Хайек Фото: instagram.com/salmahayek

Напомним, Сальма Хайек показала соблазнительные фомы в купальнике. Ранее актриса показала лицо без макияжа.