Сама нежность: Екатерина Кухар снялась в чувственной фотосессии

Прима-балерина также поделилась впечатлениями от фотосессии

Екатерина Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар в преддверии спектакля "Жизель", который пройдет 20 апреля, снялась в необычной фотосессии, благодаря которой мы можем посмотреть, как бы выглядела современная виллиса из спектакля Жизель, если бы балетную постановку делали в наше время.

Екатерина Кухар Фото: пресс-служба

Спектакль "Жизель" – это мистическая драма 19 столетия. История о девушке Жизели, которая умерла из-за любимого человека, узнав о его предательстве и ставшая Виллисой. Существует легенда, что Виллисы – это невесты, умершие до свадьбы. Лишившись жизни, эти существа возвращаются на землю ночью и мстят мужчинам за свое несостоявшееся женское счастье. Ночью они выходят из своих могил и убивают одиноких путников. С рассветом они снова исчезают.

Екатерина Кухар Фото: пресс-служба

В версии 19 столетия виллисы одеты в длинные платья, с юбками шопенками, их волосы собраны в пучок, а в руках они держат лилии. Современную же виллису фотограф Вадим Яцун и стилист Алина Сорт увидели с длинными волосами и белом боди, в котором рукава напоминают крылья ангела.

Екатерина Кухар Фото: пресс-служба

Екатерина Кухар: "За 150 лет, приблизительно столько существует балет "Жизель", представления о моде и женских образах очень поменялось. Я с удовольствием пошла на этот эксперимент. Мне нравится и необычный макияж Дарии Нещадиной, и распущенные волосы от Антонины Лободы, креативно и фантазийно подошла к образу и стилист Алина Сорт, сохранив в образе Жизель только цвет ее платья.".

Напомним, Екатерина Кухар и Александр Стоянов тайно поженились в Америке.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала архивное свадебное фото своих родителей.

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