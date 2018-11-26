Сама нежность: Даша Астафьева позировала топлес

Артистка поделилась горячими кадрами

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева, которая целовалась с Олей Поляковой, поделилась с поклонниками серией новых завораживающих снимков. Артистка снялась в новой фотосессии, в которой предстала топлес, а также в воздушном платье нежно-розового цвета.

Автором фотосессии стала известный фотограф Соня Плакидюк. На одних фото Даша без нижнего белья игриво смотрит в камеру, на других – в роскошном платье напоминает древнегреческую богиню.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva 1/6

Завороженные снимками Астафьевой поклонники наперебой стали осыпать Дашу комплиментами. "Идеально, а ты как зефирка", "Как же красиво", "Абсолютная нежность", "Шикарная фотосессия", "Где-то тут была холодная вода и тазик…", "Нельзя быть красивой такой", – не могут остановиться в комментариях фанаты звезды.

Напомним, что Даша Астафьева снимается в продолжении пикантной украинской комедии "Свингеры-2". Не так давно артистка поделилась первыми горячи кадрами со съемочной площадки, где предстает в кружевном пеньюаре.

Также Даша Астафьева выложила горячие фото, где продемонстрировала роскошное декольте и розовую шубу H&M.