Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Самая младшая участница Оскара-2020 пронесла на красную дорожку неожиданный предмет

Актриса пронесла в маленькой сумочке бутерброд с индейкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 02:43
Актриса Джулия Баттерс
Актриса Джулия Баттерс
Фото: Getty Images

В США стартовала церемония награждения премией "Оскар-2020" и на красной дорожке уже появились именитые актеры и режиссеры. Также прошлась по дорожке и 10-летняя актриса Джулия Баттерс, которая сыграла в фильме "Однажды...в Голливуде". Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

Смотрите в видео все, что нужно знать об "Оскаре-2020":

Кстати, Джулия стала самой младшей участницей премии "Оскар-2020". Юная актриса пришла на премию в нежно-розовом платье, но пронесла совершенно неожиданный предмет.

Так, в Instagram опубликовали фотографию Баттерс, на которой видно, что девочка принесла с собой в сумочке бутерброд с индейкой.

INSTAGRAM

Отметим, что Джулия родилась в 2009 году в Лос-Анджелесе. Ее отец работает аниматором на студии Disney. Девочка впервые появилась в кадре в два года Тогда она появилась в небольшом коммерческом ролике, а уже в 4 года появилась в эпизоде сериала "Мыслить как преступник".

На роль в "Однажды...в Голливуде" ее пригласил лично Тарантино, которому понравилась работа девочки в кадре.

Напомним, ранее "Сегодня" уже рассказывали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020". Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В платье со шлейфом от Channel: впечатляющий образ Пенелопы Крус на Оскаре-2020 Оскар-2020: режиссер Спайк Ли надел костюм в память о погибшем Коби Брайанте Билли Айлиш пришла в дорогой пижаме от Chanel на красную дорожку Оскара-2020
актриса красная дорожка Однажды в Голливуде Оскар 2020
Реклама

Новости партнеров

Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
Эксперты рассказали, что произойдет с телом, если пить кефир
Эксперты рассказали, что произойдет с телом, если пить кефир
Названы продукты, которые понижают уровень «мужского» гормона
Названы продукты, которые понижают уровень «мужского» гормона
Найдена новая причина развития рака
Найдена новая причина развития рака
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 11:59Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что беременна

Вчера, 06:09Психология

Гороскоп на неделю 9 – 15 февраля: все знаки зодиака

8 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: мощные ритуалы и обряды

8 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: что обязательно нужно сделать

8 февраляШоу-бизнес

Больная раком Алла Мазур предупредила о мошенниках в Сети

8 февраляEvents

Суперлуние 9 февраля: важные ритуалы и приметы

8 февраляFood

Как вкусно сварить гречку на гарнир

8 февраляFun

8 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

7 февраляШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

7 февраляТехно

Как бесплатно скачать видео с YouTube: полезные советы

7 февраляШоу-бизнес

Любовница Владимира Остапчука: в Сети появилось фото 33-летней Кристины

7 февраляШоу-бизнес

Российских актеров развернули на границе с Украиной: кто попал под запрет въезда

7 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: что категорически нельзя делать

7 февраляWellness

Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

7 февраляFun

"Маленький Росомаха": мальчик родился с бородой и "в рубашке", фото

7 февраляFun

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Как выглядели Лорак, Ротару и Лобода до пластики
Как выглядели Лорак, Ротару и Лобода до пластики
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Это уменьшает риск инфаркта: сколько нужно спать днем
Это уменьшает риск инфаркта: сколько нужно спать днем