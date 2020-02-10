Самая младшая участница Оскара-2020 пронесла на красную дорожку неожиданный предмет

Актриса пронесла в маленькой сумочке бутерброд с индейкой

Актриса Джулия Баттерс Фото: Getty Images

В США стартовала церемония награждения премией "Оскар-2020" и на красной дорожке уже появились именитые актеры и режиссеры. Также прошлась по дорожке и 10-летняя актриса Джулия Баттерс, которая сыграла в фильме "Однажды...в Голливуде". Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

Смотрите в видео все, что нужно знать об "Оскаре-2020":

Кстати, Джулия стала самой младшей участницей премии "Оскар-2020". Юная актриса пришла на премию в нежно-розовом платье, но пронесла совершенно неожиданный предмет.

Так, в Instagram опубликовали фотографию Баттерс, на которой видно, что девочка принесла с собой в сумочке бутерброд с индейкой.

INSTAGRAM

Отметим, что Джулия родилась в 2009 году в Лос-Анджелесе. Ее отец работает аниматором на студии Disney. Девочка впервые появилась в кадре в два года Тогда она появилась в небольшом коммерческом ролике, а уже в 4 года появилась в эпизоде сериала "Мыслить как преступник".

На роль в "Однажды...в Голливуде" ее пригласил лично Тарантино, которому понравилась работа девочки в кадре.

Напомним, ранее "Сегодня" уже рассказывали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020". Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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