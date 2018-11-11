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Самая сексуальная женщина планеты родила первенца

Модель Кейт Аптон стала мамой в первый раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:43
Кейт Аптон. Фото: instagram/kateupton
Кейт Аптон. Фото: instagram/kateupton

Кейт Аптон, еще не так давно демонстрировавшая, как занимается спортом, будучи беременной, сообщила о том, что стала мамой в первый раз.

Нынешний год можно смело назвать одним из самых удачных за всю жизнь модели. Сперва в июне она получила титул "самой сексуальной женщины на планете" по версии журнала Maxim, оставив далеко позади всех прочих красоток. А теперь еще и родила своего первенца, девочку по имени Женевьева.

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Кейт Аптон родила первенца
Фото: instagram/kateupton

"Женевьева Аптон Верландер 11.07.18", – написала Кейт на своей странице в Instagram.

Как видим, малышка родилась несколько дней назад. И заодно стала бесценным подарком на годовщину свадьбы своих родителей, которую те также отметили чуть раньше.

Напомним, радостной новостью на своей страничке в Instagram Кейт поделилась с подписчиками еще летом, опубликовав снимок в эффектном красном костюме и добавив хештег "#PregnantinMiami", что в переводе с английского означает "беременна в Майями". Кроме этого в своей публикации модель отметила своего мужа, профессионального бейсболиста Джастина Верландера.

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Источник: "Сегодня"
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