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Само очарование: Шэрон Стоун показала, как выглядела в детстве

Актриса обнародовала черно-белое фото в Instagram

Инна Петрова
Сегодня, 19:16

62-летняя голливудская звезда Шэрон Стоун, которая в начале нулевых перенесла инсульт, умилила Сеть архивным фото. Актриса разместила в Instagram снимок, на котором она запечатлена еще маленькой девочкой. Поклонники знаменитости растроганы.

Актриса Шэрон Стоун
Актриса Шэрон Стоун
Фото: instagram.com/jameswhitefoto

Так, на черно-белой фотографии малышка Шэрон изображена в костюме сиделки – перчатках, чепчике и пальто. В описании к посту актриса пошутила: "Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не имела предыдущего опыта сиделки". Она также поблагодарила всех причастных к борьбе с COVID-19.

INSTAGRAM

"Очень профессионально", – написал кто-то из фолловеров Стоун. Поклонники также поздравили артистку с Днем матери.

Отметим, что Шэрон Стоун воспитывает троих приемных детей. Вместе с сыновьями она проживает в Западном Голливуде.

Смотрите в сюжете, почему Шэрон Стоун могла не попасть на собственный день рождения:

Ранее украинская певица Слава Каминская растрогала Сеть фотографиями из родильного дома.

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