Главное за неделю: Ани Лорак развелась, а "Мисс Украина" изменил критерии отбора участниц

Также сеть взбудоражила новость об участии на "Евровидении 2019" парня-андрогина

Ани Лорак развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу Фото: Cегодня

Сегодня.Lifestyle собрал все самое интересное, что случилось в мире шоу-бизнеса за неделю.

Названы победители премии Гильдии киноактеров США

В Лос-Анджелесе назвали победителей премии Гильдии киноактеров США. Главную награду в номинации "Лучший актерский состав" получил блокбастер Райана Куглера "Черная пантера". В номинации "Лучшая мужская роль" победил Рами Малек за роль в фильме "Богемная рапсодия". Награда за "Лучшую женскую роль" досталась Гленн Клоуз за картину "Жена".

Франция отправляет на "Евровидение 2019" парня-андрогина

Организаторы "Евровидения" объявили даты выступлений представителей стран-участниц. Таким образом будущий конкурсант от Украины будет выступать в первом полуфинале – 14 мая. Тем временем Франция отправляет на конкурс 19-летнего парня-андрогина. За последние дни на него обрушилось много оскроблений в сети. Для защиты его прав будут наняты 43 адвоката, которые проверят абсолютно все письма, пришедшие Билалу Хассани.

Оззи Осборн отменил концертный тур

70-летний Оззи Осборн отменил концертный тур по Великобритании и Европе. Музыкант узнал, что страдает от тяжелой инфекции верхних дыхательных путей, которая может развиться в пневмонию. Сам Осборн признался, что находится в отчаянии из-за отмены концертов. Впрочем, певец пообещал, что тур по Европе все же произойдет.

На "Мисс Украина" изменены требования к участницам

Нацкомитет "Мисс Украина" меняет требования к росту и возрасту участниц. Средние допустимые показатели были определены, чтобы позволить участницам "Мисс Украина" побороться за любую из трех корон на Miss World, Miss Earth и Miss International. С 29 января 2019 года к участию допускаются девушки от 17 до 25 лет, ростом от 168 см.

Сердце Ани Лорак снова свободно

Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу. 31 января Шевченковский райсуд Киева официально расторг брак украинской певицы и турецкого бизнесмена. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. С кем из родителей останется совместная дочь Ани Лорак и Мурата, пока неизвестно. Ни певица, ни бизнесмен ничего не комментируют по этому поводу, а в их соцсетях нет никакого намека на это событие в жизни.

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