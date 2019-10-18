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Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм: все подробности

Пилот едва сумел посадить королевский самолет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

С герцогами Кембриджскими Кейт Миддлтон и принцем Уильямом во время их официального пребывания в Пакистане произошел жуткий случай – самолет королевской четы попал в шторм и едва не разбился.

Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:

Как сообщает издание Daily Mail, самолет ВВС Voyager Airbus А330 не смог приземлиться в аэропортах Исламабада в Пакистане. Из-за мощного шторма пилот был вынужден вернуться в Лахор, откуда воздушное судно вылетело.

Также отмечается, что пилот дважды пытался посадить самолет в двух разных аэропортах, но из-за турбулентности и опасных молний было принято решение по соображениям безопасности вернуться обратно.

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"Пилот кружил в течение часа, но молния – и турбулентность – были настолько ужасными, что нам пришлось лететь обратно", – написала в Twitter королевский корреспондент Ребекка Инглиш, которая находилась на борту.

В свою очередь, принц Уильям отшутился по поводу происшествия, сам проверил самолет и напомнил журналистам о своем опыте пилотирования (герцог был летчиком санитарной авиации).

Напомним, что в канун своего официального тура в Лондон Кейт Миддлтон совершила светский выход в Лондоне, облачившись в струящееся платье изумрудного оттенка.

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Источник: The Daily Mail
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