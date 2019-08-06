Самолет с командой Pink загорелся во время посадки: фото

На борту было десять пассажиров из тур-команды звезды

Pink Фото: Getty Images

Самолет с командой популярной певицы Pink, поклонница которой недавно родила прям во время концерта, загорелся во время помадки в датском городе Тирструпе.

Смотрите также видео, кто целует Pink перед выступлением:

По информации западного ресурс CBS News, на борту частного самолет Cessna 560XL находились представители менеджмента Pink. Их было десять человек – четыре американца, два австралийца и британцы.

Также отмечается, что самой американской звезды в салоне авиалайнера не было. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Скриншот из YouTube

Самолет совершал рей из Осло в Тирструп. Представители Pink сообщили, что предстоящий концерт не будет отменен.

Напомним, что Pink на недавнем концерте остановила выступление, чтобы обнять 14-летнюю фанатку. Видео этого инцидента опубликовано на YouTube-канале Access.

До этого в Австралии перед концертом певица была экстренно госпитализировали. Певица рассказала, что пробыла в больнице около суток. По ее словам, на своих концертах она "не просто стоит с микрофоном и поет", а много двигается, танцует, летает, поэтому должна быть абсолютно физически здоровой, чтобы вернуться к выступлениям.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram