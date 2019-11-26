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Самолет, на борту которого находились "Время и Стекло", попал в аварию: все подробности

Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы как только начал набирать скорость

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52

На днях самолет, на борту которого находилась группа "Время и Стекло", совершил аварийную остановку. О досадном инциденте на своей странице в Instagram написала солистка коллектива Надя Дорофеева.

"Такое вот утро. Во Львове гололед. И наш самолет съехал на траву. Слава Богу, что это случилось на маленькой скорости и все ок", – написала Надя Дорофеева.

К счастью, скорость самолета была небольшой, поэтому никто из пассажиров не пострадал. Проблемы с транспортом на гастролях удалось устранить и команда выехала из Львова поездом.

Группа "Время и Стекло"
Группа "Время и Стекло"
Фото: пресс-служба

Отметим, не так давно музыкант Сергей Бабкин вместе с женой так и не смогли вылететь из Киева в Одессу, потому что местный аэропорт закрыли. Паре пришлось ехать на концерт на автомобиле. На обратном пути, из-за невнимательности водителя и, как следствие, резкого торможения, Бабкины чуть не попали в ДТП. Все подробности инцидента узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что Надя Дорофеева прокомментировала переезд в загородный дом.

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