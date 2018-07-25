Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Самые громкие разводы знаменитостей в 2018 году

За первое полугодие многие пары распались, мы выбрали самые известные

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:31
Дженнифер Энистон и Джастин Теру. Фото: AFP
Дженнифер Энистон и Джастин Теру. Фото: AFP

Не для всех звездных семей первая половина 2018 года стала удачной. Много супружеских пар буквально распадаются на глазах. Например, стало известно, что звезда фильма "Моя большая греческая свадьба" 55-летняя актриса Ниа Вардалос подала на развод после 25 лет брака с 53-летним Яном Гомесом. Какие еще звездные семьи распались – смотрите в нашей подборке.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн

152505cfadeaf481d28e47ccb95025662908136c0ee5f8cd69pimgpsh_fullsize_distr
Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн
Фото: AFP

Эти двое просто ошарашили своих поклонников заявлением о том, что они разводятся. 3 апреля, всех взбудоражила новость о том, после 9 лет брака, в котором появилась маленькая Эверли Ченнинг и Дженна решили расстаться. Поговаривают, что причиной тому стали измены актера. Кто знает.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон

fde2577f41e68413aaeb415ad757cfa9bceea1960b9c2151eapimgpsh_fullsize_distr
Джастин Теру и Дженнифер Энистон
Фото: AFP

Как бы все не радовались, но после двух лет брака пара решила развестись. Новость появилась в феврале экс-супруги признались, что решение было "взаимным и полюбовным". Хотя они и держаться "молодцом", кажется, что и Джен, и Джастин страдают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Звезда сериалов "Стрела" и "Волчонок" подал на развод после шести месяцев брака

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур

84d2ba8de8ccd4c2de92c548918253790e255c2e976b526405pimgpsh_fullsize_distr
Алессандра Амбросио и Джейми Мазур
Фото: Getty

Алессандра и Джейми были помолвлены на протяжении 10 лет! В общей сложности, их отношения длились около 13 лет. Но они не отправились под венец. Может еще все можно вернуть, ведь у них двое детишек.

Алисия Сильверстоун и Кристофер Джареки

8fa1badc85c01889b09234add046dbfdf6b94f851a0b10d426pimgpsh_fullsize_distr
Алисия Сильверстоун и Кристофер Джареки
Фото: wworld.com.ua

В браке пара была 13 лет.  Пара рассталась мирно и согласилась воспитывать 6-летнего сына Беара Блю вместе. О разводе все узнали в феврале.

Крис Эванс и Дженни Слейт

87d711e4d4ddf003cc4d891bae4c79e1d5b13aa07ba9bb2927pimgpsh_fullsize_distr
Крис Эванс и Дженни Слейт
Фото: Getty

В марте этого года стало известно, что Крис и Дженни решили прекратить отношения. Они постоянно то расходились, то опять мирились. Но теперь, все кажется, уже серьезно. 

Напомним, в апреле стало известно, что актриса Дженни Гарт, которую поклонники помнят как Келли из "Беверли-Хиллз 90210", разводится с мужем, Дэйвом Абрамсом, после 3 лет брака. Для актрисы это уже третий по счету брак, заканчивающийся разводом.

Еще несколько материалов по теме:
Дженнифер Энистон встречается сразу с двумя мужчинами – СМИ Скандальная актриса Линдси Лохан рассказала правду о своей новой жизни Мила Кунис рассказала о разводе с Эштоном Катчером и своей "беременности"
брак развод отношения актриса джастин теру крис эванс дженни гарт Ченнинг Татум Дженнифер Энистон
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров