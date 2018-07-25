Самые громкие разводы знаменитостей в 2018 году
За первое полугодие многие пары распались, мы выбрали самые известные
Не для всех звездных семей первая половина 2018 года стала удачной. Много супружеских пар буквально распадаются на глазах. Например, стало известно, что звезда фильма "Моя большая греческая свадьба" 55-летняя актриса Ниа Вардалос подала на развод после 25 лет брака с 53-летним Яном Гомесом. Какие еще звездные семьи распались – смотрите в нашей подборке.
Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн
Эти двое просто ошарашили своих поклонников заявлением о том, что они разводятся. 3 апреля, всех взбудоражила новость о том, после 9 лет брака, в котором появилась маленькая Эверли Ченнинг и Дженна решили расстаться. Поговаривают, что причиной тому стали измены актера. Кто знает.
Джастин Теру и Дженнифер Энистон
Как бы все не радовались, но после двух лет брака пара решила развестись. Новость появилась в феврале экс-супруги признались, что решение было "взаимным и полюбовным". Хотя они и держаться "молодцом", кажется, что и Джен, и Джастин страдают.
Алессандра Амбросио и Джейми Мазур
Алессандра и Джейми были помолвлены на протяжении 10 лет! В общей сложности, их отношения длились около 13 лет. Но они не отправились под венец. Может еще все можно вернуть, ведь у них двое детишек.
Алисия Сильверстоун и Кристофер Джареки
В браке пара была 13 лет. Пара рассталась мирно и согласилась воспитывать 6-летнего сына Беара Блю вместе. О разводе все узнали в феврале.
Крис Эванс и Дженни Слейт
В марте этого года стало известно, что Крис и Дженни решили прекратить отношения. Они постоянно то расходились, то опять мирились. Но теперь, все кажется, уже серьезно.
Напомним, в апреле стало известно, что актриса Дженни Гарт, которую поклонники помнят как Келли из "Беверли-Хиллз 90210", разводится с мужем, Дэйвом Абрамсом, после 3 лет брака. Для актрисы это уже третий по счету брак, заканчивающийся разводом.