Самые громкие разводы знаменитостей в 2018 году

За первое полугодие многие пары распались, мы выбрали самые известные

Дженнифер Энистон и Джастин Теру. Фото: AFP

Не для всех звездных семей первая половина 2018 года стала удачной. Много супружеских пар буквально распадаются на глазах. Например, стало известно, что звезда фильма "Моя большая греческая свадьба" 55-летняя актриса Ниа Вардалос подала на развод после 25 лет брака с 53-летним Яном Гомесом. Какие еще звездные семьи распались – смотрите в нашей подборке.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэн Фото: AFP

Эти двое просто ошарашили своих поклонников заявлением о том, что они разводятся. 3 апреля, всех взбудоражила новость о том, после 9 лет брака, в котором появилась маленькая Эверли Ченнинг и Дженна решили расстаться. Поговаривают, что причиной тому стали измены актера. Кто знает.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон

Джастин Теру и Дженнифер Энистон Фото: AFP

Как бы все не радовались, но после двух лет брака пара решила развестись. Новость появилась в феврале экс-супруги признались, что решение было "взаимным и полюбовным". Хотя они и держаться "молодцом", кажется, что и Джен, и Джастин страдают.

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур Фото: Getty

Алессандра и Джейми были помолвлены на протяжении 10 лет! В общей сложности, их отношения длились около 13 лет. Но они не отправились под венец. Может еще все можно вернуть, ведь у них двое детишек.

Алисия Сильверстоун и Кристофер Джареки

Алисия Сильверстоун и Кристофер Джареки Фото: wworld.com.ua

В браке пара была 13 лет. Пара рассталась мирно и согласилась воспитывать 6-летнего сына Беара Блю вместе. О разводе все узнали в феврале.

Крис Эванс и Дженни Слейт

Крис Эванс и Дженни Слейт Фото: Getty

В марте этого года стало известно, что Крис и Дженни решили прекратить отношения. Они постоянно то расходились, то опять мирились. Но теперь, все кажется, уже серьезно.

Напомним, в апреле стало известно, что актриса Дженни Гарт, которую поклонники помнят как Келли из "Беверли-Хиллз 90210", разводится с мужем, Дэйвом Абрамсом, после 3 лет брака. Для актрисы это уже третий по счету брак, заканчивающийся разводом.