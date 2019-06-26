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Самые родные: Алина Гросу показала свадебные фото с родителями

Украинская певица продолжает делиться семейными фото со свадьбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу официально оформила свои отношения с возлюбленным Александром еще 1 июня. И только под конец июня сыграла пышную свадьбу в Италии, на которую приехали самые родные и близкие артистки. Первые фото со свадебной церемонии в Instagram опубликовала крестная мама Алины Гросу – Ирина Билык. Позже и сама невеста поделилась с фанатами красивыми фото с торжества.

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На специально арендованной вилле Арведи невеста в роскошном белом платье позирует с самыми близкими людьми в ее жизни – родителями Михаилом и Анной Гросу. Мама звездной дочери выбрала эффектное золотистое платье, а отец – классический брючный костюм. 

Отметим, что Алина – единственный ребенок в семье и родители, вероятно, очень ждали этого важного в их жизни дня. 

Алина Гросу со своими родителями и мужем
Алина Гросу со своими родителями и мужем
Фото: instagram.com/alina_grosu

"Самые родные", — подписала Гросу опубликованное фото. 

Отметим, стало известно, что певец Виталий Козловский посетил свадьбу не один, а с девушкой, которая часто фотографирует артиста обнаженным.

А вот Ирина Билык посетила мероприятие в компании бывшего мужа – Димы Коляденко. После свадьбы Алины Гросу экс-возлюбленные отправились в Венецию.

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