Самый сексуальный мужчина мира 2019: названо имя певца

Рейтинг самых сексуальных мужчин возглавил звезда Голливуда

Журнал People объявил имя победителя в номинации "самый сексуальный мужчина 2019 года". Им стал известный певец Джон Ледженд. К слову, украинский певец MELOVIN также был номинирован на звание самого красивого человека мира.

О том, что певцу присвоили такой почетный статус, говорится на официальном сайте издания. Но эта не единственная награда в арсенале артиста. Он также является лауреатом престижной премии "Оскар", "Эмми", "Грэмми".

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Сам Джон Ледженд не ожидал такого признания и прокомментировал свою победу немного неоднозначно.

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"Я был воодушевлен, но в то же время напуган, потому что это большое давление. Все будут разбирать меня по кусочкам, чтобы посмотреть, достаточно ли я сексуален, чтобы иметь это звание", – поделился Джон Ледженд.

В 2018 году звание получил актер Идрис Эльба. Перед этим самыми сексуальными мужчинами года были Брэд Питт, Райан Рейнольдс, Джонни Депп, Джордж Клуни, Дуэйн Джонсон, Крис Хемсворт и другие.

Напомним, что украинский певец MELOVIN попал в топ-100 самых красивых людей на планете.

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