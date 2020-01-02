"Самый успешный": Эдди Мерфи получит престижную награду

Актер получит награду Ассоциации кинокритиков за заслуги в кинематографе

Эдди Мерфи Фото: Getty Images

Американский актер Эдди Мерфи, которому исполнилось 58 лет, получит почетную премию Ассоциации кинокритиков (Critics Choice Lifetime Achievement Award). Об этом сообщает Deadline.

Узнайте подробности личной жизни Эдди Мерфи:

В Ассоциации отметили выдающиеся образы Мерфи, которые он воплотил на экране на протяжении всей своей карьеры, включая роль Руди Рея Мура в новом байопике от Netflix "Меня зовут Долемайт" о стендап-комике и прародителе рэпа.

Также актер запомнился по ролям в картинах "Путешествие в Америку", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Сумасшедший профессор" и многим другим. Отмечается, что Мерфи стал самым коммерчески успешным актером афро-американцем в истории кинематографа и входит в ТОП-5 самых кассовых.

Отметим, что 25-ая юбилейная церемония вручения премии состоится 12 января 2020 года. Ведущим станет актер и певец Тэй Диггз.

Напомним, в 2018 году Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз.

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