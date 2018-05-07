Сандра Баллок рассказала о возлюбленном, приемных детях и домогательствах

Актриса дала интервью изданию InStyle

Сандра Баллок. Фото: AFP

В интервью изданию InStyle знаменитая голливудская актриса Сандра Баллок рассказала о своих приемных детях, о бойфренде Брайане Рэндалле и домогательствах, которые пережила в 16 лет.

Известно, что актриса поддерживает движение против домогательств в Голливуде #Time`sUp, для которого пожертвовала 500 тысяч долларов. Как оказалось, для актрисы тема домогательств близка и является "больной темой":

"Это случилось со мной, когда мне было 16 лет. Я была будто парализована до такой степени, что думала "Мне кто-то поверит?". В то время поверили бы? Определенно нет. До недавнего времени было более стыдно быть жертвой, а не преступником. Мы можем проводить мирные акции протеста и использовать средства массовой информации. Мы воспитываем наших детей бесстрашными. По крайней мере, я надеюсь, что так воспитаю своих детей", – рассказала актриса.

Сандра Баллок с сыном Луисом Фото: Getty

С 2015 года Баллок встречается с фотографом Брайаном Рэндаллом. В этом интервью она также рассказала о своих приемных детях и их отношениях с Рэндаллом: "Он очень добрый. Для детей он номер один. А я – номер два. Но я понимаю, это все потому, что он веселее и часто приносит им угощения".

В 2010 Сандра усыновила мальчика Луиса, в 2015 – девочку Лейлу: "Луис – сверхчувствительный. Я называю его своим 78-летним сыном. Он мудрый и добрый. Лейла – боец, и именно по этой причине она здесь сегодня. Ее ждут большие свершения", – призналась актриса.

Она также считает, что некорректно называть ее детей "приемными": "Давайте не называть деток "приемными". Мы же не говорим "мои искусственные дети", те, кто были зачаты с помощью ЭКО. Давайте лучше называть всех детей "наши дети", – говорит Баллок.

Напомним, поклонник, преследовавший Сандру Баллок совершил суицид.

Напомним, Сандра Баллок собрала подруг для ограбления: трейлер фильма "Восемь подруг Оушена" "порвал" сеть.

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