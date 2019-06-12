Сандра Буллок снимет сериал про себя любимую

Актриса решила выступить продюсером проекта

Голливудская актриса Сандра Буллок, которая могла сыграть Нео в Матрице, решила стать продюсером биографической картины. 54-летняя Сандра Буллок пообещала показать своим фанатам, как она проводила студенческие годы.

А дело в том, что голливудская актриса намерена снять сериал о своих безумных студенческих годах, сообщает Deadline. Сандра сядет в продюсерское кресло многосерийной драматической ленты. За производство картины, в которой откроется мир музыки и танца взялась компания Amazon. Также компанию музыкальным руководителям составит неоднократный обладатель "Грэмми" Джон Ледженд и сценарист Акива Голдсман.

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Реальные события будут разворачиваться в 1980-х годах на юге США. В центре сюжета стоит девушка, то есть Сандра Буллок. Она изо всех сил пытается найти любовь и свое место в мире. Дополнительную информацию об актерском составе или приблизительной дате премьеры пока нет.

Напомним, что на шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке Сандра Буллок пришла в черном платье в белый горох с высоким разрезом. А создано оно было украинским брендом elenareva.

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