Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сандра Буллок снимет сериал про себя любимую

Актриса решила выступить продюсером проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:27

Голливудская актриса Сандра Буллок, которая могла сыграть Нео в Матрице, решила стать продюсером биографической картины. 54-летняя Сандра Буллок пообещала показать своим фанатам, как она проводила студенческие годы.

А дело в том, что голливудская актриса намерена снять сериал о своих безумных студенческих годах, сообщает Deadline. Сандра сядет в продюсерское кресло многосерийной драматической ленты. За производство картины, в которой откроется мир музыки и танца взялась компания Amazon. Также компанию музыкальным руководителям составит неоднократный обладатель "Грэмми" Джон Ледженд и сценарист Акива Голдсман.

Читайте также
Сандра Буллок займется экранизацией комикса для Netflix

Реальные события будут разворачиваться в 1980-х годах на юге США. В центре сюжета стоит девушка, то есть Сандра Буллок. Она изо всех сил пытается найти любовь и свое место в мире. Дополнительную информацию об актерском составе или приблизительной дате премьеры пока нет.

Напомним, что на шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке Сандра Буллок пришла в черном платье в белый горох с высоким разрезом. А создано оно было украинским брендом elenareva.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Сандра Буллок займется экранизацией комикса для Netflix "Птичий короб" с Сандрой Буллок стал рекордсменом Netflix по просмотрам Какое платье: Сандра Буллок впечатлила зрителей шоу коралловым нарядом
актриса продюсер сандра буллок
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
В Японии вышло в эфир сенсационное телешоу с Сашей Плющенко
В Японии вышло в эфир сенсационное телешоу с Сашей Плющенко

Популярные статьи

Сегодня, 09:50Fun

12 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 19:52Техно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

Вчера, 12:55Fun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

"Все к лучшему": Эдгар Каминский проводит время с ребенком без жены

Вчера, 08:36Fun

Ошибка врачей: интуиция матери спасла жизнь младенцу

Вчера, 07:15Техно

Xiaomi начнет войну против рекламы в смартфонах

10 июняFun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

10 июняFun

Врагу не пожелаешь: как сложилась судьба мужчины, выигравшего 5,3 млрд гривен

10 июняСтиль

Вторая жизнь: Леся Никитюк поразила красотой в мамином платье

10 июняТехно

Huawei показала фото "убийцы" Android для смартфонов

10 июняПсихология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

9 июняПсихология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

9 июняШоу-бизнес

Украинская Кончита Вурст: Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото

9 июняШоу-бизнес

"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

Новости партнеров

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп
Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью
Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью
Совсем не в мать: Тильда Суинтон вывела в свет красавицу-дочь
Совсем не в мать: Тильда Суинтон вывела в свет красавицу-дочь
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком
54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь